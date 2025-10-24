Θεσσαλονίκη: #familytime και τον Νοέμβριο στο Τελλόγλειο

Τον Νοέμβριο, σας περιμένουν σε τρεις μοναδικές συναντήσεις του #familytime στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, όπου μικροί και μεγάλοι γίνονται συνταξιδιώτες στην τέχνη! Μέσα από τη γνωριμία με σπουδαίους καλλιτέχνες και δημιουργική έκφραση, γινόμαστε όλοι μια ομάδα — παιδιά & ενήλικες — στο μονοπάτι της φαντασίας και της συνεργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών και στους γονείς/κηδεμόνες τους, που καλούνται, υπό την καθοδήγηση των μουσειοπαιδαγωγών/εικαστικών Ζωής Δημητριάδου, Δανάης Θεοδωρόγλου και Βάσως Χατζημανώλη, να λειτουργήσουν ως ομάδα, να παρατηρήσουν, να μάθουν και να δημιουργήσουν, αντλώντας έμπνευση από τις εκθέσεις του μουσείου κι όχι μόνο!

Ας γίνει το μουσείο το αγαπημένο μέρος των παιδιών και των γονέων / κηδεμόνων!

Σάββατο 8 Νοεμβρίου | 15:30–17:00

Ο ονειρικός μικρόκοσμος του Joan Miró

Ο Joan Miró ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπούσε τη φαντασία και έβλεπε τον κόσμο σαν ένα παιχνίδι από γραμμές, σχήματα και χρώματα. Οι πίνακές του μοιάζουν με όνειρα ή παιδικά σκίτσα που ζωντανεύουν! Μέσα από αυτή τη ματιά, τα παιδιά και οι συνοδοί τους θα εξερευνήσουν τον δικό τους φανταστικό μικρόκοσμο, δημιουργώντας τις δικές τους μονοτυπίες.

Εισιτήριο: https://shorturl.at/3HhTM

Σάββατο 22 Νοεμβρίου | 15:30–17:00

Σπείρες στον ουρανό! Ένα αφιέρωμα στον Vincent van Gogh

Ο Vincent van Gogh ήταν ένας ζωγράφος που έβλεπε τον κόσμο γεμάτο χρώμα και συναίσθημα. Με έντονες πινελιές και ουρανούς που μοιάζουν να χορεύουν, κατάφερε να ζωγραφίσει όχι μόνο ό,τι έβλεπε, αλλά και ό,τι ένιωθε. Σε αυτή τη συνάντηση, θα παρατηρήσουμε τις μαγικές του κινήσεις και θα δημιουργήσουμε τους δικούς μας ουρανούς με φαντασία και ρυθμό!

Εισιτήριο: https://shorturl.at/3HhTM

Σάββατο 29 Νοεμβρίου | 15:30–17:00

Ένα έργο, μια ιστορία: Γιάννης Γαΐτης

Μια διαφορετική εξερεύνηση της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, με αφορμή έργο του Γιάννη Γαΐτη από την έκθεση του Τελλογλείου «Τέχνη-Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε». Μέσα από παρατήρηση και δημιουργική ερμηνεία, τα παιδιά και οι συνοδοί τους θα δημιουργήσουν τις δικές τους αποδόσεις του έργου.

Εισιτήριο: https://shorturl.at/3HhTM

