Θεσσαλονίκη: Εθελοντική αιμοδοσία σήμερα στο Ωραιόκαστρο

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει σήμερα Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026, την πρώτη για το νέο έτος εθελοντική αιμοδοσία, σε συνεργασία με το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο». Ταυτόχρονα, θα γίνει ενημέρωση-εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης καλεί τους εθελοντές αιμοδότες να συμμετάσχουν στη δράση, υπενθυμίζοντας πως οι ανάγκες για αίμα παραμένουν αυξημένες.

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2026, από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου.

Όσες και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αιμοδοσία μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλώντας στο τηλέφωνο 2313304068. Όσοι πολίτες συμμετάσχουν θα πρέπει να γνωρίζουν τον ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) τους. Η αιμοδοσία θα γίνει από κινητό συνεργείο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» και υποστηρίζεται από την Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων (ΕΠΩΦ), τον Σύλλογο Φίλων της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου – Ελπίδα, το Συμβούλιο Νέων Δήμου Ωραιοκάστρου, το Κέντρο Ξένων Γλωσσών ΙΣΟΝ Στρατηγάκης Ωραιοκάστρου, τον Φυσιολατρικό – Πολιτιστικό- Αθλητικό Σύλλογο Ωραιοκάστρου Αέναος και τον Σύλλογο Γυναικών Ωραιοκάστρου «Η Αρίστη».

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη δωρεά του μυελού των οστών και όσοι πολίτες επιθυμούν θα μπορούν να εγγραφούν ως εθελοντές δότες μυελού των οστών.

«Με την υποστήριξη συλλόγων και φορέων του τόπου μας ξεκινάμε δυναμικά τη νέα χρονιά, διοργανώνοντας την 1η Φεβρουαρίου την πρώτη αιμοδοσία για το 2026. Απευθύνουμε πρόσκληση προς τους συνδημότες μας να συμμετάσχουν στη νέα δράση αιμοδοσίας και να στηρίξουμε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη», αναφέρει ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του Δήμου Ωραιοκάστρου, Χρήστος Σαραμούρτσης.