MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη: Έρχεται μεγάλη γιορτή με τσίπουρο, ελιές και παραδοσιακή μουσική – Πότε θα γίνει

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Την καθιερωμένη Γιορτή Τσίπουρου και Ελιάς Τερπνής διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Δ’ Δημοτική Κοινότητα και ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών τους δραστηριοτήτων.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την 22η χρονιά του θεσμού και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προβολή των εξαιρετικών παραδοσιακών προϊόντων που παράγονται στην Τερπνή Σερρών, όπως το φημισμένο τσίπουρο και οι εκλεκτές ελιές, αλλά και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορευτικών συγκροτημάτων και παραδοσιακή μουσική με ζωντανά όργανα, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία γιορτής και φιλοξενίας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τα τοπικά προϊόντα, να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Τερπνής και να συμμετέχουν σε μια όμορφη, γιορτινή μέρα αφιερωμένη στις ρίζες και τις γεύσεις της παράδοσής μας.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Λαϊκισμός είναι να έχεις φέρει την κοινωνία στα όριά της και την ίδια στιγμή να λες με θράσος πως οι τιμές αποκλιμακώνονται

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τζόκοβιτς: Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Σε Παλαιστίνιους και δημοσιογράφους που μάζευαν ελιές στη Δυτική Όχθη επιτέθηκαν Ισραηλινοί έποικοι

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή: “Η δουλειά μας κρίνεται στον τερματισμό και είναι μαραθώνιος, μέχρι στιγμής είναι πολύ καλή η φετινή σεζόν”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Κρήτη: Χωρίς μνημόσυνα η θεία λειτουργία στα Βορίζια – Έκκληση του ιερέα του χωριού “να επικρατήσει η ειρήνη”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οι “Πειρατές του Αιγαίου” του Ιουλίου Βερν στο Artbox Fargani από σήμερα για λίγες παραστάσεις