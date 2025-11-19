Θεσσαλονίκη: Έρχεται χριστουγεννιάτικο παζάρι “Μέριμνα Παιδιού”

Η Μέριμνα Παιδιού υποδέχεται και φέτος τις γιορτές με αγάπη, δημιουργικότητα και προσφορά, διοργανώνοντας το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:30, στο κτίριο της οδού Εθνικής Αμύνης 17, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν μοναδικές χριστουγεννιάτικες κατασκευές από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διακοσμητικά, κρασιά, σπιτικά γλυκά και μαρμελάδες και πολλά άλλα χριστουγεννιάτικα γλυκά, όλα φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη.

Η γιορτινή ατμόσφαιρα θα πλαισιωθεί από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια των χορωδιών των παιδικών τμημάτων του σχολείου, που θα σκορπίσουν κέφι και συγκίνηση σε μικρούς και μεγάλους.

“Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία να στηρίξουμε όλοι μαζί το έργο της Μέριμνας Παιδιού, που για 100 χρόνια προσφέρει φροντίδα, εκπαίδευση και στήριξη σε παιδιά και οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Με ένα χαμόγελο, μια αγορά ή μια ευχή, κάθε συμμετοχή συμβάλλει στο πολύτιμο έργο της Μέριμνας — γιατί οι γιορτές αποκτούν νόημα όταν τις μοιραζόμαστε”, αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών.