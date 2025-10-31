Θεσσαλονίκη: Επίδειξη πρώτων βοηθειών σε ζώα συντροφιάς σήμερα στη νέα παραλία

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης διοργανώνει σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ανοιχτή εκδήλωση για τις Πρώτες Βοήθειες στα ζώα συντροφιάς.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου, από τις 17:30 έως τις 20:00.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν live επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών σε σκύλους και γάτες με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων, να ενημερωθούν για την παροχή άμεσης βοήθειας σε κατοικίδια ζώα σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης, καθώς και να γνωρίσουν από κοντά τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το έργο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες. Χορηγός της δράσης είναι η PerfectPet.