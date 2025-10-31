MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη: Επίδειξη πρώτων βοηθειών σε ζώα συντροφιάς σήμερα στη νέα παραλία

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης διοργανώνει σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, ανοιχτή εκδήλωση για τις Πρώτες Βοήθειες στα ζώα συντροφιάς.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Βασιλικού Θεάτρου, από τις 17:30 έως τις 20:00.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν live επιδείξεις Πρώτων Βοηθειών σε σκύλους και γάτες με τη χρήση εκπαιδευτικών προπλασμάτων, να ενημερωθούν για την παροχή άμεσης βοήθειας σε κατοικίδια ζώα σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης, καθώς και να γνωρίσουν από κοντά τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το έργο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες. Χορηγός της δράσης είναι η PerfectPet.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Μαρκογιαννάκη: Ένας πρωθυπουργός που άφησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να γιγαντωθεί, σίγουρα δεν μπορεί να το καθαρίσει

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Νωρίτερα η καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους δικαιούχους

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Γιώργος Καπουτζίδης για τον ρόλο του Σπύρου στο “Παρά Πέντε”: Δεν είχα το θάρρος να γράψω τότε έναν ρόλο για ένα γκέι αγόρι

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Θέλω να παντρευτώ, έχω πάει 30

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επέτειος απελευθέρωσης της πόλης μέσα από το ιστορικό και εμβληματικό Μνημείο του Επταπυργίου από τον δήμο Νεάπολης – Συκεών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τιμάται αύριο ο δικαστικός αστυνομικός που έσωσε παιδί από φλεγόμενο σπίτι στον Εύοσμο