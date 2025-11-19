Θεσσαλονίκη: Ενημερωτική ημερίδα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Άνδρα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Αντιπεριφέρεια Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΚΜ σε συνεργασία με τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, διοργανώνουν μια ανοιχτή ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στην ανδρική υγεία και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο άνδρας του σήμερα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου (Μ. Αλεξάνδρου 57, Εύοσμος), με ελεύθερη είσοδο για όλους τους πολίτες.

Σκοπός και θεματολογία της ημερίδας

Σε μια εποχή όπου τα ζητήματα της ανδρικής υγείας συχνά παραμένουν στο περιθώριο, η συγκεκριμένη ημερίδα έρχεται να ανοίξει τη συζήτηση για θέματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ταμπού. Η υγεία, η γονιμότητα, η ψυχολογία και η πρόληψη αποτελούν πυλώνες της σύγχρονης αντίληψης για την ανδρική ευημερία.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρίσκονται:

Η ανδρική γονιμότητα και οι σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις

Συζήτηση για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα, τις νέες διαγνωστικές μεθόδους, αλλά και τις ευκαιρίες έγκαιρης παρέμβασης.

Η ανδρική υγεία και η σημασία της πρόληψης

Από τον ουρολογικό έλεγχο μέχρι την υγεία του προστάτη και τις μεταβολικές παθήσεις, οι ειδικοί θα αναδείξουν πώς ο τακτικός έλεγχος μπορεί να προλαμβάνει σοβαρές επιπλοκές.

Η ψυχολογική πίεση και ο κοινωνικός ρόλος του άνδρα

Η καθημερινότητα, οι επαγγελματικές απαιτήσεις, ο ρόλος του πατέρα και η συνεχής ανάγκη για “δύναμη” δημιουργούν συχνά σιωπηλές πιέσεις που επηρεάζουν συνολικά την υγεία.

Τα νομικά ζητήματα γύρω από τη γονεϊκότητα και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Πρακτικές πληροφορίες και σύγχρονο νομικό πλαίσιο για οικογένειες και ζευγάρια που βρίσκονται αντιμέτωπα με σχετικές προκλήσεις.

Κεντρικοί ομιλητές

Γιάννης Βακαλόπουλος, Καθηγητής Ανδρολογίας ΑΠΘ

Θα παρουσιάσει τα νεότερα δεδομένα σχετικά με την ανδρική γονιμότητα, τις αιτίες υπογονιμότητας και τις διαθέσιμες θεραπείες.

Θεοδοσία Ζεγκινιάδου, Διευθύντρια Ανδρολογικού Εργαστηρίου

Θα αναφερθεί στη σημασία του εργαστηριακού ελέγχου, στην επιστημονική διάσταση των διαγνωστικών εργαλείων και στη συμβολή της πρόληψης.

Χριστίνα Σωτηράκογλου, Δικηγόρος

Θα παρουσιάσει το νομικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες γονεϊκότητας, τα δικαιώματα των ζευγαριών και τις σύγχρονες προκλήσεις που σχετίζονται με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Διοργάνωση:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Αντιπεριφέρεια Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΚΜ

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου