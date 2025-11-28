Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση σήμερα στο δημαρχιακό μέγαρο με θέμα “One Health One Planet – Περιβάλλον, Κοινωνία, Ευημερία”

Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Κέντρο Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία (MED-OHC) διοργανώνει Forum με θέμα «One Health One Planet, Περιβάλλον-Κοινωνία-Ευημερία: Το κοινό μας μέλλον».



Πρόκειται για ένα Forum συζήτησης, με επίκεντρο το αδιάσπαστο αύριο του πλανήτη, που θα πραγματοποιηθεί σή,μερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης (Βασ. Γεωργίου Α΄1).



Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κοινού για την έννοια της Ενιαίας Υγείας και του Ενιαίου του Πλανήτη (One Health One Planet) που πρεσβεύει η ΕΕ και η προβολή του ρόλου του MEDOHC στην επίτευξή του.



Η έννοια One Health – Ενιαία Υγεία, είναι η συλλογική παγκόσμια στρατηγική η οποία κινείται βάσει της παραδοχής ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και η περιβαλλοντική υγεία είναι αλληλοεξαρτώμενες. Η υγεία του ενός επηρεάζει την υγειά όλων σε μια αλληλένδετη αλυσίδα.



Στις βασικές προτεραιότητες του Μεσογειακού Κέντρου Καινοτομίας για την Ενιαία Υγεία-MEDOHC περιλαμβάνονται: η ανθεκτικότητα των κοινωνιών και η ευημερία των κοινοτήτων, η αύξηση του βαθμού ετοιμότητας, της έγκαιρης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης προκλήσεων, κοινωνικών, κλιματικών, περιβαλλοντικών, υγειονομικών, κλπ. σε Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.



Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο:

https://thessaloniki.gr/?p=1280761