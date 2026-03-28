Θεσσαλονίκη: “Απόβαση σκύλων” στη ΔΕΘ για το φεστιβάλ “Discover Dogs” – Δείτε βίντεο και φωτο

ΤΑΚΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΛΗΣ

Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στον πιο πιστό φίλο του ανθρώπου πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο εντός της ΔΕΘ. Ο λόγος για το «Discover Dogs», το οποίο είναι αφιερωμένο στους σκύλους αλλά και τους κηδεμόνες τους.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει πλήθος δράσεων και εκπαιδευτικών επιδείξεων ενώ οι επισκέπτες του θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους τετράποδους φίλους του ανθρώπου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιούνται επίσης παρουσιάσεις βασικής και προχωρημένης υπακοής ενώ δίνονται οδηγίες για την φροντίδα τον καλλωπισμό των τετράποδων συντρόφων. Ακόμη, υπάρχουν παιχνίδια και δραστηριότητες για παιδιά παρέα με σκυλάκια.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν και οι εκθέσεις για όλες τις φυλές αλλά και οι τεχνικές ανεύρεσης αγνοουμένων από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους.

Το φεστιβάλ «Discover Dogs» πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο περίπτερο 5 της ΔΕΘ και η είσοδος είναι δωρεάν για όλους.

Δείτε φωτογραφίες:

Θεσσαλονίκη

