“Σώσε τον πλανήτη”: Εκπαιδευτικά εργαστήρια για μαθητές με πειράματα της NASA στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και η Globus Hellas Test by NASA, προσκαλούν τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού) και της Β/θμιας (Γυμνάσια) στα εκπαιδευτικά διαδραστικά εργαστήρια κλειστών οικοσυστημάτων «Σώσε τον Πλανήτη 2025».

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1, Τρίτη 2 και Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, στην Αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχιακού Μεγάρου, από τις 09:00 έως τις 14:00 για σχολεία και 14:00 έως 17:00 για το κοινό.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πειράματα της NASA που αφορούν την ανάπτυξη φυτών και τη δημιουργία ατμόσφαιρας στον Άρη, να κατανοήσουν τη λειτουργία του πλανήτη μας και να ανακαλύψουν τρόπους προστασίας του μέσα από ζωντανές βιόσφαιρες της NASA.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Διαδραστικό εργαστήριο κλειστών οικοσυστημάτων (Βιόσφαιρες)

Εργαστήριο Φυτεύουμε όπως οι Αστροναύτες με τεχνολογία πολυμερών.

Πρωτόκολλο διατροφής–υγιεινής-τροφές Αστροναυτών

Μουσείο Μετεωριτών ανάμεσα τους ο μετεωρίτης Killer

Βλέπουμε και φωτογραφίζουμε τον Ήλιο με ρομποτικό-τηλεσκόπιο

Ήχοι πλανητών του ηλιακού μας συστήματος όπως ηχοποίησε η NASA

Φωτογράφηση με στολές αστροναυτών με φόντο την Γη για ηλικίες 5-12Τα 6 φυτά της NASA που θα πάνε στον ΑΡΗ

Θεωρούμε ότι βασικό μέλημα όλων μας είναι να καλλιεργήσουμε στους ανθρώπους από μικρή ηλικία το αίσθημα του σεβασμού προς το περιβάλλον και της ευθύνης για την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου – φύσης. Η προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη μας είναι ευθύνη όλων μας. Με αυτή μας την προσπάθεια ευχόμαστε να συμβάλλουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Από την τεχνολογία της NASA και το πάθος μας για την προστασία του Πλανήτη , προκύπτουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οικοσυστήματα του T.A.O.S. test by NASA. Η ζωή είναι το κοινό νήμα: όλα τα προϊόντα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα φέρνουν ένα ζωντανό μήνυμα που μπορείτε να κρατήσετε μέσα σας.

Δώρο για όλους τους μαθητές:

Δίπλωμα Συμμετοχής

Γλαστράκι με Βότανο και με την τεχνολογία της NASA

Ηλιακή φωτογραφία υψηλής ανάλυσης για οποιαδήποτε χρήση πχ τύπωμα μπλούζα η αφίσα Α3.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν καλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6947803096 ή στην παρακάτω φόρμα:

Φόρμα Συμμετοχής Σχολείων “Σώσε τον Πλανήτη 2025

Η είσοδος είναι Δωρεάν για όλους

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας στα σχολεία