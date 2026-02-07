Σήμερα η δράση “Πωλητής για μία ώρα” της “Σχεδίας” – Ποιοι θα φορέσουν το κόκκινο γιλέκο στη Θεσσαλονίκη

Φίλοι, αναγνώστες και υποστηρικτές του ελληνικού περιοδικού δρόμου φορούν και τούτον το Φλεβάρη το κόκκινο γιλέκο της «σχεδίας», κάνουν «δικά τους» κεντρικά πόστα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και «μπαίνουν στα παπούτσια» των πωλητών της «σχεδίας», που αγωνίζονται για να ξαναπάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους.

Η δράση «Πωλητής για μία ώρα» λαμβάνει χώρα για 12η χρονιά στους δρόμους της πόλης. Αναλαμβάνοντας για μία ώρα ένα από τα πόστα του περιοδικού, όσες και όσοι θα μπουν στο κόκκινο γιλέκο θα γνωριστούν με τους ανθρώπους που το φορούν καθημερινά και με τους αγώνες τους, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

«Ίσως ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Στο θέατρο, έχω συνηθίσει την έκθεση. Το να εκθέτεις, όμως, την αλήθεια σου, την πραγματικότητά σου, το να παλεύεις για τα αυτονόητα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνειδητοποίησα το πόσο μεγάλη προσπάθεια καταβάλλουν οι πωλητές του περιοδικού, τι σημαίνει να σε αγνοούν οι περαστικοί επιδεικτικά, μερικές φορές και με αγένεια. Είδα, όμως, και πολλά φωτεινά πρόσωπα και χαμόγελα ανθρώπων που σταματούσαν για να μας δώσουν μια εμψυχωτική καλημέρα», είχε περιγράψει η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Βαρβάρα Δουμανίδου παλαιότερη συμμετοχή της στο «Πωλητής για μία ώρα».

Η δράση ξεκίνησε ήδη από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, με εκπροσώπους φορέων, εταιρειών, οργανώσεων, αλλά και μαθητές, και κορυφώνεται το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, όταν, στις 12:00, μεταξύ άλλων, αγαπημένοι άνθρωποι από το χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και εκπρόσωποι του δημοσιογραφικού χώρου θα πάρουν μία γεύση από τη ζωή με το κόκκινο γιλέκο, παραδίδοντας τη σκυτάλη στις 13:00 στους αναγνώστες της «σχεδίας».

Στη Θεσσαλονίκη, στην Τσιμισκή – Δημ. Γούναρη, θα βρίσκεται με το κόκκινο γιλέκο η ιδρύτρια του πολυδύναμου χώρου νομικής κοινωνικής καινοτομίας «Law To Impact» Αναστασία Ακριτίδου, στην Τσιμισκή – Κομηνών ο δημοσιογράφος Χάρης Δημαράς, στην Τσιμισκή – Ι. Δραγούμη η ηθοποιός και σκηνοθέτιδα Βαρβάρα Δουμανίδου, στην Τσιμισκή – Καρόλου Ντηλ οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί Μαργαρίτης Κεχαγιάς και Αναστασία Παύλου, στην Τσιμισκή – Π. Μελά ο ηθοποιός Δημήτρης Ναζίρης, στην Τσιμισκή – Αριστοτέλους ο αρχαιολόγος «archaeostoryteller» Θοδωρής Παπακώστας, στην Τσιμισκή – Αγίας Σοφίας ο ηθοποιός και συγγραφέας Νίκος Πουρσανίδης και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γεράσιμος Σκαφίδας, στην Τσιμισκή – Παλαιών Πατρών Γερμανού οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί Μιράντα Σμουλιώτη και Γιώργος Τσεσμετζής και στην Τσιμισκή – Βενιζέλου ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Πρόδρομος Τσινικόρης.

Συγκεκριμένα, εκείνη την ημέρα, στην Αθήνα, θα βρείτε στο σταθμό του μετρό στο Μέγαρο Μουσικής την τραγουδίστρια Ρίτα Αντωνοπούλου, στην πλατεία Μοναστηρακίου τον ηθοποιό Ορφέα Αυγουστίδη, στο σταθμό του μετρό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά τον Νίκο Γαβαλά, διευθυντή εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, στο σταθμό του μετρό στο Μοναστηράκι την επικοινωνιολόγο Κατερίνα Γκαγκάκη, στο σταθμό του μετρό στον Ευαγγελισμό τη «Surtuko» Μαριάννα Γκιτσάκη, στο σταθμό του μετρό στο Πανεπιστήμιο τη σεφ Γωγώ Δελογιάννη, στη Λαϊκή της Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια τον τραγουδιστή, μουσικό παραγωγό, ηθοποιό και παρουσιαστή Ζερόμ Καλούτα, στην πλατεία Καπνικαρέας τη δημοσιογράφο και σεναριογράφο Μαρία Λούκα, στο σταθμό του μετρό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά τον voice over artist Ορέστη Μήλιο, στο σταθμό του μετρό στην Ακρόπολη τη δημοσιογράφο Έλενα Παπαδημητρίου, στο Σύνταγμα τον ηθοποιό Μιχάλη Σαράντη, στο μετρό Πανεπιστήμιο την τραγουδίστρια Μαρίνα Σπανού, επί των οδών Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου τον ηθοποιό Χάρη Τζωρτζάκη και στο Μετρό στο Σύνταγμα την «5′ Minute Mom» Έλενα Χαραλαμπούδη.