“Περπατώ για τον Διαβήτη”: Δράση ευαισθητοποίησης του Δήμου Θεσσαλονίκης σήμερα στο κέντρο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Διαβήτη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσκαλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια περιπατητική διαδρομή από την Πλατεία Αριστοτέλους έως το ξενοδοχείο Makedonia Palace, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, με ώρα εκκίνησης στις 17:00.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Strides for Diabetes – Περπατώ για τον Διαβήτη», που διοργανώνει το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας του Δήμου, σε συνεργασία με τη LIONS INTERNATIONAL και με την επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (ΕΛΕΜΕΔ).

Στόχος της δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον σακχαρώδη διαβήτη, μια πάθηση που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Δήμος Θεσσαλονίκης

