Open House Thessaloniki: Μνημεία, επαύλεις και σύγχρονες κατοικίες άνοιξαν τις πύλες τους για το κοινό – Δείτε βίντεο & φωτο

Πλήθος κόσμου είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε πάνω από 70 κτίρια σήμερα, στο πλαίσιο της καθιερωμένης αρχιτεκτονικής δράσης OPEN HOUSE Thessaloniki.

Το OPEN HOUSE Thessaloniki είναι μια εκδήλωση που καλεί το κοινό να γνωρίσει τη Θεσσαλονίκη μέσα από την αρχιτεκτονική της, ανοίγοντας κτίρια και χώρους που συνήθως δεν είναι προσβάσιμοι στο κοινό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν δωρεάν σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από εθελοντές, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τα κτίρια της πόλης, να μάθουν για την αρχιτεκτονική τους αξία και να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης.

Φέτος, 73 κτίρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον συμμετέχουν στο πρόγραμμα του OPEN HOUSE Thessaloniki 2025. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, κατοικίες, γραφεία, μουσεία, ξενοδοχεία και πολλοί ακόμη χώροι συνθέτουν τη φετινή λίστα, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει την πόλη μέσα από την αρχιτεκτονική της.

Η δράση συνεχίζεται και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.

Πώς συμμετέχω στις ξεναγήσεις

Οι ξεναγήσεις είναι δωρεάν και ελεύθερες για όλους και δεν απαιτείται κράτηση. Συνιστούμε στους επισκέπτες να προσέλθουν εγκαίρως στους χώρους που θέλουν να επισκεφθούν, καθώς με τη λήξη του ωραρίου ο χώρος κλείνει.

Για την συμμετοχή στο φετινό πρόγραμμα, απαιτείται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ταυτότητας (QR code) για κάθε επισκέπτη. Η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν αντιστοιχεί σε κράτηση ή σειρά προτεραιότητας, απλά διευκολύνει τη διαδικασία καταγραφής των επισκεπτών στους χώρους που επισκέπτονται.

Για το OPEN TOURS την κύρια εκδήλωση του OPEN HOUSE Thessaloniki 2025 στις 22-23.11 , που περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε 73 κτίρια δημιουργήστε από τις 18.11 την ηλεκτρονική σας ταυτότητα εδώ.

Ακολούθησε την εκδήλωση ΟΗΤ 2025 ώστε να ενημερωθείς για το φετινό πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://fb.me/e/3GrcohEtg

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

Επταπύργιο

Μουσείο Ύδρευσης

Σφαγεία