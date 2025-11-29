Ο Χάρτης των Γεύσεων επιστρέφει σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη

Η σημαντικότερη οινική εκδήλωση της Βόρειας Ελλάδας και καθιερωμένο ετήσιο ραντεβού του αμπελοοινικού κλάδου στη Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για το Σαββατοκύριακο 29 & 30 Νοεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στη Hellexpo.

Ο Χάρτης των Γεύσεων, από την πρώτη του διοργάνωση, το 2003, μέχρι σήμερα, έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική και στοχευμένη επικοινωνία και προώθηση του ελληνικού κρασιού και κατ’ επέκταση στη δημιουργία οινικής παιδείας.

Έτσι και φέτος, στη 22η διοργάνωσή του, θα συγκεντρώσει στη Θεσσαλονίκη όλο τον κόσμο του κρασιού της Ελλάδας. Τόσο τα γνωστά οινοποιεία της χώρας αλλά και πολλά νεότερα έως πρωτοεμφανιζόμενα, καθώς και αποσταγματοποιούς, εισαγωγείς/διανομείς οίνων, υλικών οινοποίησης, συσκευασίας, asseccoirs κλπ. που θα προβάλλουν τα προϊόντα και τη δραστηριότητά τους. Όσο και καταναλωτές, πλήθος σημαντικών οινικών προσωπικοτήτων και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα παρευρεθούν ως επισκέπτες.

Ο Χάρτης των Γεύσεων είναι η αγαπημένη οινική εκδήλωση της χρονιάς γιατί προσφέρει στους χιλιάδες επισκέπτες του μια μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα των καλύτερων ελληνικών κρασιών και αποσταγμάτων, καθώς σχεδόν όλες οι αμπελουργικές περιοχές της χώρας εκπροσωπούνται και οι οινοποιοί είναι προσωπικά διαθέσιμοι για συζητήσεις. Το επίκεντρο θα είναι οι πρώτες εντυπώσεις από τη νέα σοδειά του 2025 και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις προκλήσεις της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου.

Εκτός από το καταπληκτικά ευρύ φάσμα ελληνικών κρασιών και αποσταγμάτων, παρουσιάζονται, επίσης, συναρπαστικές διεθνείς επιλογές, κρασιά παλαιωμένα, από σπάνιες ποικιλίες αμπέλου ή αυτά που εκφράζουν πρωτοποριακές οινολογικές προσεγγίσεις, νέες ετικέτες και συσκευασίες, αρκετές από τις οποίες θα κάνουν το ντεμπούτο τους στην εκδήλωση.

Και βεβαίως, ο Χάρτης των Γεύσεων είναι η μοναδική έκθεση που συνοδεύεται από τόσο πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. Mini σεμινάρια, κάθετες γευστικές δοκιμές και παρουσιάσεις, επιστημονικές εισηγήσεις αλλά και απολαυστικές μαγειρικές επιδείξεις από κορυφαίους chef και ζαχαροπλάστες της Θεσσαλονίκης προτείνουν τον συνδυασμό: μαθαίνω + διασκεδάζω.

Η διοργανώτρια Wine Plus δεσμεύεται να προσφέρει και φέτος στους εκθέτες και το πλήθος των επισκεπτών του Χάρτη των Γεύσεων ποιότητα και καινοτομία.