Νέοι ιστορικοί περίπατοι του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης σε δύο κοιμητήρια στα δυτικά της πόλης

Φωτογραφία; Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τη διοργάνωση νέων ιστορικών περιπάτων σε δύο κοιμητήρια δυτικά της πόλης ανακοινώνει το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Κ.Ι.Θ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια των ιστορικών περιπάτων που έχει ήδη υλοποιήσει.

Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κοιμητήριο της Καθολικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης «Άγιος Βικέντιος» και στο Ισραηλιτικό Κοιμητήριο, με στόχο την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.

Κοιμητήριο της Καθολικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης «Άγιος Βικέντιος»

Διεύθυνση: Κουτηφάρη 42, Αμπελόκηποι

Ημερομηνίες ιστορικών περιπάτων:
Μάρτιος: Σάββατο 14, Σάββατο 28
Απρίλιος: Σάββατο 4, Σάββατο 18, Σάββατο 25
Μάιος: Σάββατο 9, Σάββατο 16, Σάββατο 23

Ισραηλιτικό Κοιμητήριο

Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου με Αντύπα Μαρίνου, Σταυρούπολη

Ημερομηνίες ιστορικών περιπάτων:
Απρίλιος: Κυριακή 19, Κυριακή 26
Μάιος: Κυριακή 10, Κυριακή 24

Οι περίπατοι θα ξεκινούν στις 10.00 π.μ., με σημείο συνάντησης την κεντρική είσοδο των κοιμητηρίων.
Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του Κ.Ι.Θ. 2313 318701 και στο e-mail kith@thessaloniki.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπάλληλο του Κ.Ι.Θ., κ. Νικόλαο Μαραντζίδη, στο κινητό 6988115731 και στο e-mail n.marantzidis@thessaloniki.gr

Θεσσαλονίκη

