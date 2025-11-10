Η Θεσσαλονίκη πρωτοπορεί στη βιώσιμη ανάπτυξη – Το 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής καθιερώνεται ως θεσμός

Η Θεσσαλονίκη έστειλε ηχηρό μήνυμα αλλαγής νοοτροπίας, φιλοξενώντας στο Δημαρχείο το 1ο Φεστιβάλ Επιδιόρθωσης και Επισκευής που υλοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επισκευής και στο πλαίσιο του έργου Interreg Euro- Med “Repair Perspective”.

Μια πρωτοβουλία του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας που, για άλλη μια φορά, δείχνει τον δρόμο για περισσότερο βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες, ενισχύοντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την κυκλική οικονομία.

Στις 18 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν τρεις παράλληλες δράσεις, φέρνοντας σε επαφή πολίτες κάθε ηλικίας, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, φορείς της Πολιτείας και της εκπαίδευσης.

Στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου, υλοποιήθηκαν δωρεάν εργαστήρια επισκευής και επιδιόρθωσης ποδηλάτων, ρούχων και αξεσουάρ, βιβλίων, επίπλων και ηλεκτρικών μικροσυσκευών, ενώ την ίδια ώρα, οι μικροί επισκέπτες, συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε διαδραστικά παιχνίδια με επίκεντρο την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, και την ανακύκλωση.

Παράλληλα, στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, στην Ημερίδα «Μικρές Επισκευές-Μεγάλες Αλλαγές», εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές για το μέλλον της επισκευής στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η συμμετοχή στο Φεστιβάλ, ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιβεβαιώνοντας ότι οι πολίτες ήταν ώριμοι να δεχθούν μια τέτοια πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, ανέφερε: «Η επισκευή δεν είναι μόνο εξοικονόμηση, είναι πράξη ευθύνης. Δίνουμε στα αντικείμενα μια δεύτερη ζωή και καλλιεργούμε μια νέα καταναλωτική συνείδηση. Θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει η πρωτεύουσα της κυκλικής οικονομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Από τη πλευρά του, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κ. Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε πως: «Η πόλη μας αγκαλιάζει τη βιωσιμότητα και μετατρέπει την επιδιόρθωση σε γιορτή δημιουργίας. Από το 2026, το φεστιβάλ θα καθιερωθεί ως ετήσιος θεσμός της Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία ΦΟΔΣΑ και Δήμου».

Κύρια συμπεράσματα:

-Θεσμική ενίσχυση για το “Δικαίωμα στην Επισκευή” – Δημιουργία τοπικών “repair hubs”, επιδοτήσεις επισκευών και στήριξη των σημείων επιδιόρθωσης.

-Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – Η κυκλική οικονομία, μέρος της οποίας είναι και ο τομέας της Επισκευής, εντάσσεται στην Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και περιλαμβάνεται κατ’ επέκταση και στις περιοχές Παρέμβασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως κομβικός πυλώνας της καινοτομίας και της βιώσιμης επιχειρηματικότητας.

-Εφαρμογή Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού – Υποχρέωση των παραγωγών να διαχειρίζονται τα απόβλητά τους, με έμφαση στα κλωστουφαντουργικά προϊόντα και στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

-Οικονομικά και φορολογικά κίνητρα – Φορολογικές ελαφρύνσεις και στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων για την ενίσχυση του κλάδου της επιδιόρθωσης και επισκευής.

-Πράσινη Καινοτομία στην Κλωστοϋφαντουργία – Προώθηση της ανακύκλωσης υφασμάτων και παραγωγή προϊόντων από αναγεννημένες ίνες.

-Διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας – Ανάπτυξη εργαστηρίων δεξιοτήτων, πιστοποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης και συνεργασιών μεταξύ ΙΕΚ, επαγγελματιών και Δήμων.

-Εκπαίδευση και ενεργοποίηση πολιτών – Ενημερωτικές δράσεις σε σχολεία και κοινότητες, ανάπτυξη συμμετοχικών μοντέλων τοπικής δράσης για την διάδοση της αξίας της επισκευής και της επαναχρησιμοποίησης.

-Καλλιτεχνική επαναχρησιμοποίηση – Σύνδεση πολιτισμού και περιβάλλοντος μέσω της μετατροπής παλιών αντικειμένων σε έργα τέχνης.

Η Θεσσαλονίκη στέλνει μήνυμα ευθύνης και ελπίδας για το μέλλον. Αποδεικνύει ότι η πολιτική για το περιβάλλον και την ανάπτυξη δεν γράφεται μόνο με νόμους, αλλά με πράξεις που εμπνέουν και κινητοποιούν. Μια πόλη που μετατρέπει τις ιδέες σε πράξεις και δείχνει τον δρόμο για μια πολιτική με κοινωνικό αποτύπωμα και περιβαλλοντική συνείδηση. Το «Δικαίωμα στην Επισκευή» γίνεται σύμβολο μιας νέας σχέσης των πολιτών με το κράτος, την οικονομία και το περιβάλλον.

Η μεγάλη συμμετοχή πολιτών, φορέων και επιχειρήσεων, απέδειξε ότι η κοινωνία είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη μετάβαση προς ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Ο ΦΟΔΣΑ με συνέπεια και όραμα, χτίζει το αύριο της Κεντρικής Μακεδονίας και θέτει τα θεμέλια για μια πραγματικά βιώσιμη Ελλάδα.