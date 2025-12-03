Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενεί το χριστουγεννιάτικο bazaar του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φιλοξενεί για ακόμη μια χρονιά bazaar χριστουγεννιάτικων ειδών του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, με σκοπό να συνδράμει το έργο του.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, από τις 09.00’ έως τις 15.00’, το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο» θα πραγματοποιήσει bazaar χριστουγεννιάτικων ειδών στην είσοδο του Κτιρίου Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη δυτική Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64). Τα έσοδα από την πώληση των ειδών θα βοηθήσουν το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, προβαίνει διαχρονικά σε δράσεις και συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς. Στηρίζουμε έμπρακτα το έργο του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο και με τη συνεργασία των εθελοντών του διοργανώνουμε και φέτος χριστουγεννιάτικο bazaar. Όλοι μαζί συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά», ανέφερε σε σχετική δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα – Μαρία Δερμεντζοπούλου.