MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενεί το χριστουγεννιάτικο bazaar του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, φιλοξενεί για ακόμη μια χρονιά bazaar χριστουγεννιάτικων ειδών του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο, με σκοπό να συνδράμει το έργο του.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, από τις 09.00’ έως τις 15.00’, το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο» θα πραγματοποιήσει bazaar χριστουγεννιάτικων ειδών στην είσοδο του Κτιρίου Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στη δυτική Θεσσαλονίκη (26ης Οκτωβρίου 64). Τα έσοδα από την πώληση των ειδών θα βοηθήσουν το Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής, προβαίνει διαχρονικά σε δράσεις και συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς. Στηρίζουμε έμπρακτα το έργο του Ελληνικού Παιδικού Χωριού στο Φίλυρο και με τη συνεργασία των εθελοντών του διοργανώνουμε και φέτος χριστουγεννιάτικο bazaar. Όλοι μαζί συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τα παιδιά», ανέφερε σε σχετική δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μελίνα – Μαρία Δερμεντζοπούλου.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Γνωστός Youtuber από τη Θεσσαλονίκη έφαγε ξύλο σε ζωντανή μετάδοση – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Γρηγόρης Αρναούτογλου για την περιπέτειά του: Μου τα έδωσαν χωρίς συνταγή και οδηγήθηκα σε άσχημα αποτελέσματα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κτηνοτρόφος δήλωσε ότι είχε 6.000 κερδισμένα λαχεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Επιβάτης πέθανε μέσα στο πλοίο “Άρτεμις” κοντά στη Σέριφο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Κιλκίς: Άνοιξε το τελωνείο στους Ευζώνους μετά από τέσσερις ώρες αποκλεισμού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρόμος για 24χρονη – Νεαρός την πήγε στο σπίτι του με το ζόρι και προσπάθησε να τη βιάσει – Είχε προσφερθεί να την πάει στο σπίτι της