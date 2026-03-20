Η Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης σήμερα στη Γυάλινη Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, το Διαπολιτισμικό Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης και η Action Art γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που φωτίζουν τις καρδιές μικρών και μεγάλων μέσα από τη δύναμη των ιστοριών.

Με κεντρικό θέμα «Ένα φως στο σκοτάδι», η φετινή διοργάνωση εστιάζει σε αφηγήσεις που αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα, τη δημιουργικότητα και την ελπίδα σε δύσκολους καιρούς. Αφηγήτριες και αφηγητές από την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Αλγερία ενώνουν τις φωνές τους, μεταφέροντας στο κοινό ιστορίες που γεφυρώνουν πολιτισμούς και εμπειρίες.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων

20 Μαρτίου – Γυάλινη Βιβλιοθήκη Δήμου Θεσσαλονίκης

(Νέα Παραλία)

10:00 – 12:30: Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές των 41ου και 30ού Δημοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης

18:00 – 19:00: Παράσταση αφήγησης για μικρούς και μεγάλους.

Συμμετέχουν οι αφηγήτριες: Ροδάνθη Δημητρέση, Κατερίνα Κλέαρχου, Ναντίνα Κυραζή, Μαρία Πλαστήρα και η Ομάδα του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης στην Αφήγηση – Action Art.

Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή.

2310836169,κατά τις ώρες 10.00 π.μ-18.00 μ.μ.