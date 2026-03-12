Η γαστρονομία στην υπηρεσία της κοινωνίας: Δράση στήριξης ευάλωτων πολιτών από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανέδειξε έμπρακτα τον κοινωνικό ρόλο της γαστρονομίας μέσα από δράση διανομής τροφίμων και έτοιμων γευμάτων στη Δ΄ Κοινότητα, η οποία πραγματοποιήθηκε κάθε Σάββατο κατά τους χειμερινούς μήνες, με στόχο τη στήριξη ευάλωτων οικογενειών και συμπολιτών με αυξημένες ανάγκες.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως μέλους του Δικτύου Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO στον τομέα της γαστρονομίας, να συνδέει τη γαστρονομία με την κοινωνική αλληλεγγύη και την προσφορά προς την τοπική κοινωνία.

Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη σχολή μαγειρικής La Chef Levi, τον οργανισμό Social Plate – Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης και με την πολύτιμη υποστήριξη της Aldipack ως κύριων χορηγών, καθώς και των Mesogeios Food και Stohos Foods. Σημαντική ήταν και η συμβολή των 41 σπουδαστών της σχολής, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην παρασκευή και διανομή των γευμάτων, επιδεικνύοντας επαγγελματισμό, συνέπεια και μεράκι.

Χάρη στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, διανεμήθηκαν πακέτα τροφίμων και έτοιμα γεύματα υψηλής ποιότητας, τα οποία παρασκευάστηκαν με φροντίδα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αξιοπρεπή στήριξη των δικαιούχων.

“Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιβεβαίωσε στην πράξη ότι η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων, κοινωνικών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων μπορεί να παράγει σημαντικό κοινωνικό αποτέλεσμα, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και καλλιεργώντας το πνεύμα αλληλεγγύης στην τοπική κοινότητα. Η δράση δεν αποτέλεσε απλώς μια διανομή τροφίμων, αλλά μια συλλογική προσπάθεια κοινωνικής προσφοράς, με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του”, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία της πρωτοβουλίας και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει αντίστοιχες δράσεις στήριξης και κοινωνικής ευθύνης και στο μέλλον.