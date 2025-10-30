MENOY

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Φρεσκοπλυμένα καθαρά ρούχα για ευάλωτους πολίτες από τον δήμο Θεσσαλονίκης και την Ithaca Laundry

|
THESTIVAL TEAM

Κοινή δράση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με την Ithaca Laundry για φρεσκοπλυμένα καθαρά ρούχα σε ευάλωτους πολίτες θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 από τις 09:30 έως τις 15:00, στην οδό Κλεάνθους 57, (Δ’ Δημοτική Κοινότητα).

Η δράση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 09:30-15:00, έξω από το Κέντρο Κοινότητας Δυτικού Τομέα, Ειρήνης 2-4 (στην πλατεία Δημοκρατίας).

Η Ithaca Laundry είναι μια πρωτοβουλία νέων ανθρώπων με στόχο να βελτιώσει τις συνθήκες υγιεινής των άστεγων. Τα ρούχα των αστέγων πλένονται σε βαν που είναι εξοπλισμένο με πλυντήρια και στεγνωτήρια και επιστρέφονται στους ίδιους καθαρά.

Θεσσαλονίκη

