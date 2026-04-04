Flea Market Thessaloniki: Η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της πόλης σήμερα και αύριο στη ΔΕΘ

Η μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά της Θεσσαλονίκης, το Flea Market Thessaloniki επιστρέφει το Σάββατο 4 και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, στον εμβληματικό προαύλιο χώρο της ΔΕΘ, κάτω από το περίφημο Τόξο.

Για 2 μέρες, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ, κοινό κι ανεξάρτητοι δημιουργοί & παραγωγοί θα συναντηθούν στο καθιερωμένο ραντεβού τους που προσφέρει ένα χαρακτηριστικό χρώμα στο κέντρο της πόλης.

Ο κόσμος ανακαλύπτει προϊόντα, απολαμβάνει μουσική και φαγητό, ενώ οι συμμετέχοντες έρχονται κοντά προκειμένου να συζητήσουν για τις εξελίξεις στον κόσμο του εμπορίου, να ανταλλάξουν ιδέες, να προβάλλουν τα προϊόντα τους και φυσικά να έρθουν σε επαφή με το αγοραστικό κοινό.

Το Flea Market Thessaloniki που αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη, είναι μια αγορά γεμάτη φρέσκιες ιδέες, πρωτοποριακές προτάσεις και φυσικά υπέροχα, άλλοτε σπάνια κι άλλοτε κλασικά, προϊόντα.

Θα βρείτε αντικείμενα και έργα τέχνης, είδη σπιτιού, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, κοσμήματα, ηλεκτρικές συσκευές, παιχνίδια, βιολογικά προϊόντα, βινύλια, ρούχα, υποδήματα, κατασκευές, νόστιμες λιχουδιές και φυσικά την υπέροχη αύρα της διοργάνωσης.

Δεν θα λείπει φυσικά και το κομμάτι του street food το οποίο φέτος θα επιστρέψει πιο δυνατό από ποτέ.

Όπως πάντα η οικογένεια του Flea θα βρίσκεται στους χώρους της εκδήλωσης με μεγάλη όρεξη για να παρουσιάσει στον κόσμο την ευκαιρία να ανταλλάξει πράγματα, να γνωρίσει την εναλλακτική χρήση παλιών αντικειμένων, να μάθει την αξία του παλιού και τη χαρά να το μεταποιείς σε κάτι νέο.

Σκοπός είναι να διασκεδάζουν όλοι μαζί, γνωρίζοντας νέες κουλτούρες μέσω της γεύσης (street food), τα παιδιά να γίνονται ενεργά ερχόμενα σ’ επαφή με την κουλτούρα των Flea Markets και τέλος να ανακαλύπτουν νέους θησαυρούς φτιαγμένους με αγάπη ή παλιούς που υπάρχουν σκονισμένοι σε κάποιο ράφι για χρόνια!

Το Flea Market Thessaloniki 2026 αποτελεί μια αγορά που εδώ και 9 χρόνια συνεχώς μεταβάλλεται, εξελίσσεται, μεγαλώνει, αγαπιέται και γίνεται ολοένα και περισσότερο κομμάτι αυτής της πόλης.

Μια αγορά που αντέχει στο χρόνο λόγω της ενότητας που τη χαρακτηρίζει καθώς κοινό, διοργανωτές και καλλιτέχνες, μικροπωλητές, “παλιατζήδες”, designers, συλλέκτες κ.α, είναι όλοι μαζί από την πρώτη μέρα και συγκεντρώνονται κάθε χρόνο, για να μας παρουσιάσουν τη δημιουργική πλευρά της σύγχρονης Θεσσαλονίκης.

Το Flea Market σημαίνει υπαίθρια αγορά ή πιο λαϊκά γιουσουρούμ και σκοπός της δεν είναι αρχικά η αγοροπωλησία αλλά η συνάντηση, η επαφή, η γνωριμία.

Γι’ αυτό και ο επισκέπτης δεν χρειάζεται απαραίτητα να αγοράσει για να ψυχαγωγηθεί. Η πολύχρωμη αυτή αγορά της πόλης είναι μια γιορτή από ανεξάρτητους ανθρώπους προς ανεξάρτητους ανθρώπους που έρχονται για να παρουσιάσουν τις ιδέες τους.

Flea Market Thessaloniki 2026 – Info

Πού: ΔΕΘ – TIF Helexpo [προαύλιος χώρος ΔΕΘ – Τόξο ΧΑΝΘ]

Πότε: Σάββατο 4 και Κυριακή 5 Απριλίου 2026

Είσοδος: Ελεύθερη

Διοργάνωση: Flea Market Thessaloniki

Ώρες λειτουργίας: 12:00 – 21:00