Εθελοντική αιμοδοσία αύριο στο ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-(ΤΕΦΑΑ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με την υποστήριξη της Κινητής Μονάδας Αιμοληψίας του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 και ώρες 9:30 με 14:00, στο Γυάλινο Κτίριο του ΤΕΦΑΑ στη Θέρμη.

Πρόκειται για την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει το ΤΕΦΑΑ. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής προσφοράς και της εξωστρέφειας του Τμήματος, προάγοντας τις αξίες της αλληλεγγύης, της εθελοντικής δράσης και της υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο της δράσης, το Τμήμα ανακοινώνει τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος με την επωνυμία: «Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (με έδρα τη Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ».

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: https://www.phed.auth.gr/ενημέρωση/1η-εθελοντική-αιμοδοσία-τεφαα-θεσσαλονίκης

