Εθελοντές μαζί με συνεργεία του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη απομάκρυναν ογκώδη από παράδρομο της Μουδανιών – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Σήμερα το πρωί μέλη της οργάνωσης “The Cleaningans” βρέθηκαν στον παράδρομο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών.

Όπως αναφέρουν σε σχετική ανάρτηση εκεί, “σε συνεργασία με τα συνεργεία του Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ξεκινήσαμε το πρώτο σκέλος της Κυριακάτικης μας δράσης, και προχώρησαν σε εκτεταμένη αποκομιδή ογκωδών, μπάζων και επίπλων, όπως είχε αποφασιστεί από κοινού”.

“Ήμασταν εκεί για να υποδείξουμε τα πιο επιβαρυμένα σημεία και να επιβλέψουμε τη διαδικασία, ώστε την Κυριακή να επικεντρωθούμε όλοι μαζί στη λεπτομερή καθαριότητα των υπολοίπων απορριμμάτων. Η συνεργασία ξεκίνησε δυνατά και συνεχίζουμε. Η Κυριακή θα είναι ακόμη πιο ουσιαστική”, αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση.

Δείτε βίντεο:

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Θεσσαλονίκη

