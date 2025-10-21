Έρχεται η γιορτή μελιού με ελεύθερη είσοδο από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Νομού Θεσσαλονίκης και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Μελισσοκομίας), διοργανώνουν τη «Γιορτή Μελιού 2025».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Ξαρχάκου (έναντι ΧΑΝΘ), από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

Η «Γιορτή Μελιού» δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα προϊόντα της ελληνικής μελισσοκομίας, να ενημερωθούν για τα οφέλη του μελιού και να απολαύσουν γεύσεις απευθείας από τους παραγωγούς.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.