Η Περιβαλλοντική Οργάνωση Μαμαγαία φέρνει τα παιδιά και τις σχολικές κοινότητες στο επίκεντρο της αλλαγής, μέσα από τη συμμετοχική δημιουργία και φροντίδα σχολικών λαχανόκηπων με μαθήτριες/ες, γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς. Αυτή την Παρασκευή και Σάββατο, δημιουργεί έναν ακόμη σχολικό λαχανόκηπο. Παράλληλα, στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης η εικαστική έκθεση της Μαμαγαία «WONDER CITY: Planting our urban present together» με έργα γύρω από την αστική καλλιέργεια, παρατείνεται για ακόμη μία εβδομάδα.

Ένας νέος σχολικός λαχανόκηπος στο 63ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Στη μέχρι πρόσφατα παραμελημένη περιοχή της Μενεμένης, η Μαμαγαία κατασκευάζει έναν σχολικό λαχανόκηπο, στο 63ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο σχολείο στεγάζει μία ιδιαίτερη σχολική κοινότητα, στην οποία συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν μαθητές από διαφορετικές χώρες, θρησκείες και πολιτισμικά πλαίσια. Η οργάνωση διατηρεί μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία με το σχολείο, το οποίο, μάλιστα, διακρίθηκε με το 1ο βραβείο στη μαθητική σύνοδο κορυφής WONDER Summit, το 2021.

Η Μαμαγαία καλεί το κοινό να λάβει μέρος στη δημιουργική διαδικασία την Παρασκευή 14/11 (18:00–21:00) & το Σάββατο 15/11 (10:00–15:00) στο 63ο Δημοτικό που βρίσκεται στην οδό Σελίτσης 2, απέναντι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Μέσω της δράσης η σχολική αυλή μεταμορφώνεται σε ζωντανό εργαστήριο δημιουργίας και περιβαλλοντικής δράσης, όπου τα παιδιά και οι ενήλικες αποκτούν ενεργή θέση στη διαδικασία της μάθησης και την κατασκευή του λαχανόκηπου. Έτσι μαθήτριες, μαθητές, γονείς/κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί και πολίτες, συνεργάζονται για μία πιο βιώσιμη σχολική καθημερινότητα.

H δημιουργία των λαχανόκηπων στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 2025 πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας WONDER Schools και υποστηρίζεται από το Kaizen Foundation. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, στο κέντρο της πόλης, η έκθεση «WONDER CITY: Planting our urban present together» στο MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παίρνει παράταση έως την Κυριακή 16 Νοεμβρίου.

Η έκθεση παρουσιάζει την εμπειρία της δημιουργίας σχολικών λαχανόκηπων μέσα από την αυθεντική ματιά των παιδιών. Περιλαμβάνει έργα 325 μαθητών και μαθητριών από 8 σχολεία που συνεργάζονται με τη Μαμαγαία. Τα έργα αυτά μετατρέπονται σε «σπόρους» μιας διαφορετικής αστικής πραγματικότητας – μιας πόλης που μαθαίνει να φροντίζει, να συνεργάζεται και να δημιουργεί.

Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης με την οικονομική υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Είσοδος ελεύθερη. Ώρες επίσκεψης:

Πεμ 12:00-20:00, Παρ-Σαβ-Κυρ 10:00 – 18:00

1ος όροφος, MOMus – Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (εντός ΔΕΘ)