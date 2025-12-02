“Είμαστε ακόμη εδώ”: Δράση του Δήμου Καλαμαριάς σήμερα για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με το ΕΠΑΛ Καλαμαριάς και τον Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή», την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 12:30, στην Πλατεία Φοίνικα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS.

Στο πλαίσιο της δράσης, ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» θα διανείμει ενημερωτικό υλικό με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιση του HIV. Παράλληλα, το Checkpoint θα πραγματοποιεί δωρεάν εξετάσεις για HIV, ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C και σύφιλη, παρέχοντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστο και έγκυρο έλεγχο.

Σημαντική θα είναι και η συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών του Τμήματος Υγείας του ΕΠΑΛ Καλαμαριάς, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα σύντομο δρώμενο αφιερωμένο στη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της αποστιγματοποίησης.

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS αποτελεί κάθε χρόνο μια υπενθύμιση ότι η ενημέρωση σώζει ζωές και ότι ο αγώνας για την εξάλειψη του στιγματισμού παραμένει επίκαιρος. Με το φετινό μήνυμα, «Δεν είμαστε όλοι εδώ… αλλά είμαστε ακόμη εδώ», τιμούμε όσους χάθηκαν, στηρίζουμε όσους ζουν με HIV και ενώνουμε τις φωνές μας για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Η παρουσία και η συμμετοχή των πολιτών είναι πολύτιμη.