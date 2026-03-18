Δράση υποστήριξης αστέγων από τον Ερυθρό Σταυρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Δράση υποστήριξης αστέγων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς και στις περιοχές περιμετρικά των οδών Μοναστηρίου και Παπαναστασίου θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Στη δράση θα συμμετάσχουν κλιμάκιατου Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από επαγγελματίες και εθελοντές του Ε.Ε.Σ. Συγκεκριμένα τα κλιμάκια θα στελεχώνονται από κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και εθελοντές και από τους τρεις τομείς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Υγείας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Σαμαρειτών – Διασωστών – Ναυαγοσωστών), οι οποίοι θα παρέχουν τα ακόλουθα:

  • Ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της διάθεσης υλικού ενίσχυσης και ειδών ατομικής υγιεινής.
  • Ενημέρωση για τους διαθέσιμους χώρους φιλοξενίας.
  • Πρώτες Βοήθειες και Πρώτες Βοήθειες Ψυχικής Υγείας σε άτομα που αντιμετωπίζουν σχετικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Ερυθρού Σταυρού, εκτιμάται πως από την εξόρμηση θα ωφεληθούν συνολικά 50 άστεγοι συμπολίτες μας.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες δράσεις, προς όφελος ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, πραγματοποιεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, τόσο σε αστικά περιβάλλοντα όσο και σε αγροτικές, απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Ιδιαίτερα τις περιόδους κατά τις οποίες επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες και συνθήκες ψύχους ή υψηλές θερμοκρασίας και συνθήκες καύσωνα.

Άστεγοι Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Θεσσαλονίκη

