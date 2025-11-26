MENOY

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Δράση συμβουλευτικής για θέματα διατροφής από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ενημερωτική δράση πραγματοποιούν τα Δημοτικά Ιατρεία και η Ε’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνέχισης του προγράμματος «Συμβουλευτική για θέματα Διατροφής».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 και ώρες από τις 9:00πμ έως τις 12:00μμ, με την συμμετοχή διατροφολόγου, στο χώρο των Γραφείων της Ε’ Κοινότητας (Βίλα Μορντώχ – Β. Όλγας 162 με 25ης Μαρτίου 24).

Η συμμετοχή γίνεται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2313318283, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για τις επόμενες δράσεις της διατροφολόγου στα Γραφεία της Ε’ Κοινότητας θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενες ανακοινώσεις.

Δήμος Θεσσαλονίκης

