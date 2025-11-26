Δράση συμβουλευτικής για θέματα διατροφής από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ενημερωτική δράση πραγματοποιούν τα Δημοτικά Ιατρεία και η Ε’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνέχισης του προγράμματος «Συμβουλευτική για θέματα Διατροφής».

Η δράση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2025 και ώρες από τις 9:00πμ έως τις 12:00μμ, με την συμμετοχή διατροφολόγου, στο χώρο των Γραφείων της Ε’ Κοινότητας (Βίλα Μορντώχ – Β. Όλγας 162 με 25ης Μαρτίου 24).

Η συμμετοχή γίνεται κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2313318283, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για τις επόμενες δράσεις της διατροφολόγου στα Γραφεία της Ε’ Κοινότητας θα υπάρξει ενημέρωση σε επόμενες ανακοινώσεις.