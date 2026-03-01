Δράση ενημέρωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, συνδιοργανώνουν με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «Ιμερόεσσα», δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την παχυσαρκία.

Η Κοινωνική Δράση Ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 από τις 10:00 έως τις 15:00, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και απευθύνεται σε πολίτες κάθε ηλικίας.