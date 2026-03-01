MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Δράση ενημέρωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας, συνδιοργανώνουν με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «Ιμερόεσσα», δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την παχυσαρκία.

Η Κοινωνική Δράση Ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 από τις 10:00 έως τις 15:00, στην Πλατεία Αριστοτέλους.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και απευθύνεται σε πολίτες κάθε ηλικίας.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

ΕΕ: Οι ΥΠΕΞ θα συνεδριάσουν εκτάκτως αύριο μέσω τηλεδιάσκεψης για το Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ και τον πρόεδρο των Εμιράτων για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Ο Άδωνις Γεωργιάδης καταθέτει μήνυση για αναρτήσεις περί δήθεν offshore στον Παναμά: “Παραμύθι γελοίων λασπολόγων του διαδικτύου”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Γαλάτσι: Νεκρός 32χρονος από τροχαίο δυστύχημα με την μηχανή του

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ένταση μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομικών στη συγκέντρωση για τα Τέμπη – Δείτε βίντεο