Δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις στη Β΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δωρεάν περιπατητικές ξεναγήσεις θα πραγματοποιήσει και φέτος η Β΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε διάφορα αντιπροσωπευτικά σημεία και γειτονιές της Κοινότητας, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες της πόλης.

Οι περιπατητικές ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν από διπλωματούχους ξεναγούς, και η διάρκεια τους θα είναι 3,5 ώρες.

Διαδρομή ξενάγησης: (αφετηρία) Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων, πάρκο Ιβάνωφ, Πάρκο των Εθνών, δυτικά Τείχη, Άγαλμα Κωνσταντίνου, Φρούριο Βαρδαρίου, Βίλα Πετρίδη, Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός.

Η πρώτη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2026, ημέρα Σάββατο, με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και έχοντας ως αφετηρία τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Β’ Δημοτική Κοινότητα (Μοναστηρίου 93), στο τηλέφωνο 231331 8553 και ώρες 09.00 – 14:00 δηλώνοντας όνομα, τηλέφωνο, email.

Σε κάθε ξενάγηση μπορούν να λάβουν μέρος 30 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.