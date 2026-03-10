MENOY

Δωρεάν δράση ελέγχου ακοής σήμερα στον Δήμο Καλαμαριάς

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Καλαμαριάς σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) διοργανώνει τη δράση δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου ακοής «Ακούω Καλά» για τους κατοίκους της πόλης, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από την υγεία της ακοής.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από τον ΩΡΛ ιατρό κ. Γιώργο Χαραλαμπίδη, με τη χρήση της καινοτόμου συσκευής Amplivox BEEP, η οποία υποστηρίζει αυτοματοποιημένη ακοομετρία προσυμπτωματικού ελέγχου, συμβάλλοντας στην έγκαιρη ανίχνευση πιθανών δυσκολιών ακοής.

Η φροντίδα της ακοής αποτελεί βασικό παράγοντα για τη συνολική υγεία και την ποιότητα ζωής. Η έγκαιρη αναγνώριση πιθανών προβλημάτων μπορεί να συμβάλει στην κατάλληλη καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα, όπως περαιτέρω έλεγχο ή παραπομπή όπου απαιτείται, ενισχύοντας την καθημερινή λειτουργικότητα, την επικοινωνία και την κοινωνική συμμετοχή των πολιτών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Ιατρείο Καλαμαριάς (Ιερέως Παπανικόλα 18, 2ος όροφος) τις εξής ημέρες και ώρες:

  • Τρίτη 10 Μαρτίου 2026, 10:30 – 12:30
  • Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026, 10:30 – 12:30

Για πληροφορίες και προγραμματισμό ραντεβού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2313 314499 και 2313 314498.

Ο Δήμος Καλαμαριάς συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας, ενισχύοντας την ενημέρωση και την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.

Δήμος Καλαμαριάς

