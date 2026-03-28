“Discover Dogs”: Η μεγαλύτερη γιορτή αφιερωμένη στον σκύλο σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη

Το Discover Dogs η μεγάλη γιορτή αγάπης για τον σκύλο επιστρέφει ανανεωμένο και πάντα φιλοζωικό, για κάθε μουσούδα και κάθε πατούσα, για κάθε σκύλο, μικρό́ ή μεγάλο, αδέσποτο ή δεσποζόμενο, καθαρόαιμο ή ημίαιμο. “Γιατί όταν αγαπάς αληθινά, δεν ξεχωρίζεις”, τονίζουν οι διοργανωτές.

Το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα Φεστιβάλ για τους τετράποδους φίλους μας και τους κηδεμόνες τους, υπόσχεται ένα διήμερο (28-29 Μαρτίου 2026) γεμάτο άφθονη διασκέδαση, γνώση και παιχνίδι, μέσα από μια σειρά πλούσιων δράσεων για όλη την οικογένεια, με δωρεάν είσοδο και πάρκινγκ στους χώρους της ΔΕΘ.

Ένα μοναδικό γεγονός, ένα σημείο συνάντησης για κηδεμόνες και φίλους των σκύλων, με κοινό γνώμονα ότι ο σκύλος είναι κάτι πολύ́ περισσότερο – είναι σύντροφος, φίλος, οικογένεια.

Ένα διήμερο αφιερωμένο στον αγαπημένο μας σκύλο, περιμένει μικρούς και μεγάλους, τετράποδους και δίποδους, για πολλά events, παιχνίδια, διαγωνισμούς, διαδραστικές δράσεις με παιδιά, tips και οδηγίες γύρω από την εκπαίδευση, τη φροντίδα και τον καλλωπισμό των αγαπημένων μας κατοικίδιων. Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι εκθέσεις μορφολογίας για όλες τις φυλές, που διοργανώνει ο Κυνοφιλικός Όμιλος Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (ΚΟΠΕΘΕ), οι τεχνικές ανεύρεσης αγνοουμένων από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, καθώς και η ενότητα “Love Saves Lives” στην οποία οι επισκέπτες θα ενημερωθούν τη συνειδητή́ υιοθεσία, θυμίζοντάς μας ότι χιλιάδες αδέσποτες ψυχούλες περιμένουν να βρουν το παντοτινό τους σπίτι.

Ανάμεσα στις υποψήφιες προς υιοθεσία μουσούδες, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν σκύλους που έζησαν σε δύο κυνοκομεία της Αλεξάνδρειας Ημαθίας και αναζητούν μια υπεύθυνη αγκαλιά.

Με δωρεάν είσοδο, το Discover Dogs σας προσκαλεί σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο χαμόγελα, γνώση και τρυφερές στιγμές. Ένα φεστιβάλ που μας θυμίζει ότι η σχέση ανθρώπου και σκύλου χτίζεται με αγάπη, σεβασμό και φροντίδα – αξίες που κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο.

Discover Dogs, ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στον σκύλο.

Σάββατο 28 και Κυριακή 29 Μαρτίου,

ΔΕΘ HELEXPO, Περίπτερο 5.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι από τις 10:00 π.μ. έως και τις 20:00 μ.μ.

Με Δωρεάν Είσοδο και Parking