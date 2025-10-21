Δήμος Θεσσαλονίκης και Cleaningans ενώνουν τις δυνάμεις τους για την απομάκρυση ογκωδών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Cleaningans ενώνουν ξανά δυνάμεις σε μια διήμερη, συντονισμένη επιχείρηση απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων από τις γειτονιές της πόλης, με τη συμμετοχή εθελοντών, πολιτών και υπαλλήλων του Δήμου.

Η δράση «Μπάζα στο Μηδέν» στοχεύει όχι μόνο στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων, ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό προς τον δημόσιο χώρο και τη συλλογική μας κουλτούρα.

Οι βασικοί στόχοι της δράσης είναι:

Η απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων από εκατοντάδες σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ανάδειξη της ανάγκης για υπεύθυνη συμπεριφορά απέναντι στον δημόσιο χώρο.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου, Φορέων και πολιτών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε δύο συνεχόμενες ημέρες το Σαββατοκύριακο 1 & 2 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή περίπου 40 ατόμων και τη συνδρομή 10 οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας.