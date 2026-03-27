Ζωή Κωνσταντοπούλου: Υπάρχουν μεγαλύτερες και καταλληλότερες αίθουσες για τη δίκη των Τεμπών

Με νέο βίντεο στο ΤΙΚΤΟΚ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, απαντά στη δήλωση του κ. Φλωρίδη σχετικά με το αν υπάρχει μεγαλύτερη αίθουσα για τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών.

Στην ανακοίνωση της Πλεύσης Ελευθερίας, αναφέρονται τα εξής: «Με ένα αιχμηρό βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο ΤΙΚΤΟΚ, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποδομεί βήμα προς βήμα τους ισχυρισμούς Φλωρίδη για τον δήθεν «ειδικά διαμορφωμένο» χώρο διεξαγωγής της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών και αναδεικνύει τα ψέματα και τις αντιφάσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Στο επίκεντρο του βίντεο, η αλαζονική και προκλητική φράση του Γ. Φλωρίδη “Εάν κάποιος μου βρει στην Ευρώπη μεγαλύτερη αίθουσα από αυτήν ας έρθει να μου πει!”

Ήρθαμε και στο λέμε Φλωρίδη!

Όχι μόνο στην Ευρώπη, που είναι αυτονόητο, αλλά και στην Ελλάδα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλία και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχουν μεγαλύτερες και καταλληλότερες αίθουσες, όπως φαίνεται στο βίντεο με στοιχεία, αίθουσες που φυσικά θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο κατάλληλες ακόμη, με το αστρονομικό ποσό του 1.600.000 ευρώ που δαπανήθηκε για να μπαζώσει η Κυβέρνηση και αυτή τη δίκη για το Έγκλημα των Τεμπών.

Το νέο βίντεο της Ζωής που ήδη έχει γίνει viral, ξεγυμνώνει τους #ψεύτες.

“Στο τέλος η αλήθεια θα βγει. Ο κόσμος επιζητεί και διψά για Δικαιοσύνη” το μήνυμα της Ζωής στον επίλογο του βίντεο».