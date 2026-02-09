MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Υπόθεση κατασκοπείας στις Ένοπλες Δυνάμεις: Στο μικροσκόπιο crypto wallet και ψηφιακά ίχνη του 54χρονου σμηνάρχου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΥΠ, της Ελληνικής Αστυνομίας και των στρατιωτικών Αρχών για την υπόθεση κατασκοπείας που έχει προκαλέσει σοκ στις Ένοπλες Δυνάμεις, με κεντρικό πρόσωπο έναν 54χρονο σμήναρχο, ο οποίος φέρεται να είχε επαφές με Κινέζο σύνδεσμο.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, κατά τη συνάντησή τους στην Αθήνα, ο Κινέζος σύνδεσμος φέρεται να εγκατέστησε στο «κρυφό» κινητό του αξιωματικού εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούσε να πληρώνεται, παρέχοντάς του παράλληλα κωδικούς πρόσβασης για τη μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι κωδικοί αυτοί αφορούσαν crypto wallet που εντοπίστηκε στο κινητό, μέσω του οποίου ήταν δυνατή η μεταφορά χρημάτων σε άλλους λογαριασμούς.

Οι Αρχές έχουν ήδη θέσει στο μικροσκόπιο το ψηφιακό πορτοφόλι, ενώ ερευνάται και το ενδεχόμενο μεταφοράς χρημάτων μέσω κινεζικών τραπεζών. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι τα χρηματικά ποσά που έλαβε ο 54χρονος ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερα από τα 5.000 έως 15.000 ευρώ που φέρεται να εισέπραττε σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, ανάλογα με τη διαβάθμιση των πληροφοριών που παρείχε.

Στην έρευνα έχει εμπλακεί πλέον και η εξειδικευμένη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εξετάζει τον φορητό υπολογιστή, αποθηκευτικά μέσα (USB) και κινητά τηλέφωνα του αξιωματικού, αναζητώντας ψηφιακά ίχνη, επικοινωνίες και πιθανές διαρροές διαβαθμισμένων δεδομένων.

Παράλληλα, από την ανάλυση των πρώτων στοιχείων προκύπτει ότι ο 54χρονος φέρεται να είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τεχνικά χαρακτηριστικά, λογισμικά και κώδικες δυτικών στρατιωτικών συστημάτων, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την ανάπτυξη ή την αντιγραφή τεχνολογιών μέσω διαδικασιών reverse engineering. Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, η συλλογή τέτοιων πληροφοριών αποτελεί διαχρονική τακτική της Κίνας, η οποία επιδιώκει πρόσβαση σε δεδομένα που δεν είναι διαθέσιμα από ανοικτές πηγές.

Η έρευνα βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο επαφών, τις ροές χρήματος και το εύρος των πληροφοριών που ενδέχεται να έχουν διαρρεύσει.

Υπόθεση κατασκοπείας

