Υπόθεση κατασκοπείας στην Πολεμική Αεροπορία: Ο “Στίβεν”, οι μυστικές συναντήσεις και τα κρυπτονομίσματα

Σοβαρές και καταιγιστικές είναι οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για τη δράση του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ των κινεζικών αρχών, με την υπόθεση να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της ΕΥΠ, της Ελληνικής Αστυνομίας και των στρατιωτικών Αρχών.

Σύμφωνα με την κατάθεση του σμηνάρχου, ο άνθρωπος που τον φέρεται να τον στρατολόγησε χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», ωστόσο οι επιτελείς της ΕΥΠ εκφράζουν ισχυρές επιφυλάξεις ως προς το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για επιχειρησιακό ψευδώνυμο. Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν συχνές συναντήσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στο Πεκίνο, ενώ επικοινωνούσαν μέσω κρυπτογραφημένων συνομιλιών.

Η συνεργασία τους φέρεται να ξεκίνησε το 2025, έπειτα από μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά. Στην αρχική φάση, ο αξιωματικός φέρεται να παρείχε γεωπολιτικές μελέτες και γενικές αναλύσεις, με την αμοιβή του να κυμαίνεται από 500 έως 600 ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η σχέση εξελίχθηκε και ο κατηγορούμενος φέρεται να άρχισε να διαβιβάζει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα μεγάλης εθνικής σημασίας.

Πληρωμές μέσω crypto και «προσεκτικές» αναλήψεις

Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης φαίνεται να αναβαθμίστηκε σημαντικά σε δεύτερη φάση. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε χρήματα σε ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet) που διέθετε ο σμήναρχος σε κρυφό κινητό τηλέφωνο, με τα ποσά να φτάνουν τα 5.000 ευρώ τον μήνα ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο.

Ο 54χρονος, σύμφωνα με την κατάθεσή του, παραδέχθηκε ότι για να μην κινήσει υποψίες έκανε αναλήψεις μικρών ποσών, της τάξεως των 200 έως 300 ευρώ, από ΑΤΜ τραπεζών, εμφανιζόμενος μεταμφιεσμένος, προκειμένου να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα που φέρεται να προέρχονταν από την κατασκοπευτική δραστηριότητα.

Οι Αρχές συνεχίζουν να αναλύουν το ψηφιακό πορτοφόλι, τις οικονομικές ροές και τις επικοινωνίες του αξιωματικού, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο επαφών και το εύρος των πληροφοριών που ενδέχεται να διέρρευσαν.