Υπόθεση Ιωάννας Τούνη: “Ο εντολέας μου είναι και ο ίδιος θύμα και έχει διαπομπευθεί” υποστηρίζει ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων

Ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση του revenge porn βίντεο της Ιωάννας Τούνη, κ. Κωνσταντίνος Τσάκος μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως υποστήριξε ο κ. Τσάκος, και ο εντολέας του – που φαίνεται στο βίντεο με την ερωτική συνεύρεση – είναι και ο ίδιος θύμα καθώς έχει διαπομπευθεί.

Ειδικότερα, ο κ. Τσάκος είπε: «Αν η πλευρά της κυρίας Τούνη θέσει εκ νέου αίτημα μετά την διαδικασία ανάγνωσης των εγγράφων, δεν ξέρω αν το δικαστήριο θα αποφασίσει εκ νέου, αλλά υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου για αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί να αλλάξει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε τους ισχυρισμούς μας και δεν νομίζουμε ότι παίζει κανέναν ρόλο αν η δίκη διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών ή η δίκη διεξάγεται με την αρχή της δημοσιότητας κανονικά, ελεύθερη να την παρακολουθήσει οποιοσδήποτε μέσα στην αίθουσα.

Ο βασικός ισχυρισμός είναι ότι οι κατηγορούμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τη διάδοση του βίντεο».

Στη συνέχεια, ο κ. Τσάκος επεσήμανε για τα απειλητικά μηνύματα που δήλωσε ότι δέχεται ο κ. Δημητρακόπουλος και η Ιωάννα Τούνη: «Το θέμα αυτό των απειλητικών μηνυμάτων μου το γνωστοποίησε ο κύριος Δημητρακόπουλος σε χρονικό διάστημα προγενέστερο από την προηγούμενη δικάσιμο που ήταν στις 28 Νοεμβρίου. Εγώ τον διαβεβαίωσα ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση οι κατηγορούμενοι με αυτό και του είπα ότι πρέπει να προβεί κατά την άποψή μου στις νόμιμες ενέργειες και από ό,τι πληροφορήθηκα, το έχει κάνει ήδη. Δεν έχει λογική διαρκούσης της δίκης να έχουν οι κατηγορούμενοι κάποια σχέση με τέτοια μηνύματα».

Αυτό το δικαστήριο θα αποφασίσει με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, πώς νιώθει ο καθένας, θα μπορούσαμε κι εμείς να βγαίνουμε και να λέμε πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι. Γιατί εκτός του ότι δηλώνω από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώοι, σκεφτείτε ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και οι δύο οι εντολείς, αλλά ειδικά ο ένας, αυτός που φαίνεται ότι συμμετέχει στην πράξη, το έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή και έχει καταθέσει έγκληση. Ότι είναι και αυτός θύμα. Και μάλιστα η δική του η φυσιογνωμία είναι πιο εμφανής σε σχέση με τη μορφή της κυρίας Τούνη».

Τι δήλωσε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος

Στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου, «Χαμογέλα και πάλι», ο συνήγορος της Ιωάννας Τούνη δήλωσε: «Μετανιώνω που δέχτηκα να υποστηρίξω το αίτημα της κυρίας Τούνη να γίνει η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Η δημοσιότητα μιας δίκης διασφαλίζει την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα μιας υπόθεσης… Μέσα σε αυτή την αίθουσα αισθάνομαι ότι η οιονεί κατηγορούμενη είναι η κυρία Ιωάννα Τούνη…

Όταν βλέπετε μια γυναίκα να λέει ότι παλεύει να αποδείξει ότι είναι το θύμα, τα λέει όλα. Επιλέξαμε να μην κάνουμε δηλώσεις μετά τη δίκη αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν και όρια σε αυτά που ακούγονται στην αίθουσα…Δεν υπολογίζω προσωπικό κόστος…Δεχόμαστε απειλές στο γραφείο μου – δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους – τόσο για τη δική μου τη ζωή όσο και για τη ζωή της κυρίας Τούνη. Έχουμε απευθυνθεί στη δίωξη. Μας απειλούν ότι θα σκοτώσουν την κυρία Τούνη και εμένα από έναν λογαριασμό που ερευνά το εγκληματολογικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας.

Είναι η πρώτη φορά που απειλούμαι. Ενδεχομένως να πρόκειται για κάποιον διαταραγμένο… Θα βρεθεί από που προέρχονται τα μηνύματα. Μας απειλούν ότι αν συνεχίσουμε, και καταδικαστούν οι κατηγορούμενοι, θα μας κάνουν κομμάτια… Δε μπορεί αυτά τα μηνύματα να είναι από τους κατηγορούμενους, να έχουν αυτό το θράσος…».