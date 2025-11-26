Βρισηίδα Ανδριώτου και Σπύρος Μαρτίκας έφτασαν μαζί στον ανακριτή Κορίνθου – Κατέθεσαν για το κύκλωμα με τις “μαϊμού” επενδύσεις

Στον αρμόδιο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του κυκλώματος των «επενδυτών» του καζίνου που εξαπατούσε πολίτες, βρέθηκε σήμερα για να καταθέσει η πρώην σύντροφος του Σπύρου Μαρτίκα, η Βρισηίδα Ανδριώτου που έχασε το ποσό των 40.000 ευρώ.

Η influencer και μοντέλο συνοδευόμενη από τον πρώην σύντροφο της Σπύρο Μαρτίκα από τον οποίο το κύκλωμα απέσπασε περισσότερα από 500.000 ευρώ έφτασε γύρω στις 10 το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου. Αμέσως κινήθηκε προς το γραφείο του ανακριτή στο οποίο και παρέμεινε για περίπου μιάμιση ώρα.

Στη συνέχεια η Βρισηίδα Ανδριώτου μαζί με τον Σπύρο Μαρτίκα έφυγαν από την πίσω πόρτα του δικαστικού μεγάρου, χωρίς να κάνουν κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους.

Όπως έχει προκύψει από τις καταθέσεις η Βρισηίδα Ανδριώτου είχε δώσει αρχικά στο κύκλωμα το ποσό των 50.000 ευρώ από τα οποία της επεστράφησαν τα 10.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να έχει χάσει 40.000 ευρώ.