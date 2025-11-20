Βρισηίδα Ανδριώτου: Η κατάθεση για το κύκλωμα με τις απάτες στο καζίνο – “Έχασα 50.000 ευρώ, είδα τον Μαρτίκα πριν πιει δύο πακέτα χάπια”

Νέες λεπτομέρειες για τη δράση του κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε παίκτες καζίνο, υπόσχοντας υπέρογκες αποδόσεις και κέρδη χιλιάδων ευρώ, περιγράφει στην κατάθεσή της η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Η ίδια υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα των εμπλεκομένων, χάνοντας περίπου 50.000 ευρώ, ενώ κάνει λόγο και για ψυχολογική πίεση που δεχόταν ο τότε σύντροφός της, Σπύρος Μαρτίκας.

Η γνωριμία με το κύκλωμα – Το ταξίδι στο καζίνο Λουτρακίου

Σύμφωνα με τα όσα καταθέτει, η γνωριμία της με τον βασικό εμπλεκόμενο έγινε μέσω του Σπύρου Μαρτίκα. Όπως αναφέρει, το ζευγάρι προσκλήθηκε για ένα Σαββατοκύριακο στο καζίνο Λουτρακίου, με το πρόσχημα ότι ο «διευθυντής» του καζίνο ήθελε να γνωρίσει προσωπικά τον Μαρτίκα.

Κατά τη διαμονή τους στη σουίτα του ξενοδοχείου, η Ανδριώτου περιγράφει εικόνες που, σύμφωνα με την ίδια, ενίσχυσαν την εντύπωση ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν μεγάλη οικονομική δύναμη: μεγάλες δεσμίδες χρημάτων – περίπου 5 εκατ. ευρώ – καθώς και 1.500 χρυσές λίρες. Αναφέρει ακόμη ότι είδε ποσό περίπου 700.000 ευρώ να αλλάζει χέρια μεταξύ του φερόμενου αρχηγού και άλλου μέλους του κυκλώματος.

Οι υποσχέσεις, οι απώλειες και ο “ψυχολογικός πόλεμος”

Η μάρτυρας ισχυρίζεται ότι οι εμπλεκόμενοι υπόσχονταν εντυπωσιακές αποδόσεις από παιχνίδια καζίνο, πείθοντας τα θύματα να επενδύσουν μεγάλα ποσά. Η ίδια υποστηρίζει ότι σταδιακά έχασε περίπου 50.000 ευρώ, ενώ κάνει λόγο για συνεχή πίεση και στον τότε σύντροφό της, με σκοπό να συνεχίσουν να δίνουν χρήματα.

Όπως σημειώνει, οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποιούσαν έντονη ψυχολογική επιρροή και τεχνικές χειραγώγησης ώστε να πείσουν ότι τα χρήματα «θα επιστρέφονταν πολλαπλάσια».

Το υποτιθέμενο «επενδυτικό πρόγραμμα»

Σύμφωνα με την κατάθεση της Ανδριώτου, τους παρουσιάστηκε σχήμα το οποίο υποσχόταν απόδοση «10% την εβδομάδα» μέσω «επενδύσεων στα ταμεία του καζίνο». Η Ανδριώτου ισχυρίζεται ότι η ίδια επένδυσε 43.000 € και ο Μαρτίκας 7.000 €, με τους δύο να παραδίδουν συνολικά 50.000 €.

Όπως καταθέτει, την πρώτη Κυριακή της διαδικασίας έλαβαν «55.000 €» ως «πληρωμή». Επίσης ισχυρίζεται ότι είδε τον «αρχηγό» να φεύγει «με 550.000 €». Μετά την αρχική επιτυχία, ισχυρίζεται ότι ο Μαρτίκας «έσπασε συμβόλαια ασφαλιστικής» για νέα κεφάλαια, επιστρέφοντας ξανά στο καζίνο τις επόμενες εβδομάδες.

Το τηλεφώνημα για ληστεία και η κρίση

Η Ανδριώτου περιγράφει ότι στις αρχές Ιουλίου 2024 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Μαρτίκα, ο οποίος – σύμφωνα με όσα της είπε – είχε δεχθεί επίθεση με όπλα από δύο άγνωστους που στόχευσαν μόνο τον ίδιο. Η ίδια λέει ότι εκείνη την ημέρα ο Μαρτίκας είχε παραλάβει «πληρωμή σε πλάκες χρυσού».

Στη συνέχεια περιγράφει περιστατικό όπου, μέσω κάμερας στο σπίτι, είδε τον Μαρτίκα να επιχειρεί να καταναλώσει «δύο κουτιά χαπιών», ειδοποιώντας άμεσα συγγενικό του πρόσωπο. «Το βράδυ της ίδιας μέρας μέσα από την κάμερα που είχαμε στο σπίτι που ζούσαμε μαζί, για το μικρό μας σκυλάκι, βλέπω στα σκοτάδια τον Σπύρο Μαρτίκα με δύο κουτιά χάπια έτοιμος να τα καταπιεί και αρχίζω και ουρλιάζω από το ηχείο της κάμερας και ειδοποίησα την αδερφή του να κατέβει που μένει σ ένα διαμέρισμα από πάνω, για να μη ζήσουμε ακόμα χειρότερα γεγονότα» είπε.

Οι επιστροφές χρημάτων

Όπως καταθέτει, ο «αρχηγός» του κυκλώματος της επέστρεψε 10.000 € αρχικά, ενώ στη συνέχεια έδινε στον Μαρτίκα εβδομαδιαία ποσά, με συνολικά επιστρεφόμενα χρήματα 33.000 €. Η ίδια υποστηρίζει ότι η προσωπική της ζημία ανέρχεται σε 50.000 €.

Όπως σημειώνει στην κατάθεσή της, η μεγάλη ανησυχία του «αρχηγού» ήταν «να μη μιλήσουμε και ότι θα επιστρέψει εκείνος τα χρήματα όσο οι δουλειές του πάνε καλύτερα! Ότι θα πούλαγε ένα οικόπεδο που είχε! Ότι θα έπαιρνε λεφτά από τον δικηγόρο του και θα του ζήταγε περισσότερα για να δώσει και σε εμάς! Ψέματα και μόνο ψέματα! Ατελείωτα ψέματα, με μοναδικό σκοπό να περιμένουμε, να ελπίζουμε και να μη μιλάμε!».

Παράλληλα συνεχίζοντας ισχυρίζεται ότι «το σύνολο της επιστροφής των χρημάτων που εισπράξαμε εγώ και ο Σπύρος Μαρτίκας, από τον συγκεκριμένο ήταν το ποσό των 33.000€! Μάλιστα σε ανύποπτο χρόνο ζήτησε από τον Σπύρο Μαρτίκα μία υπογεγραμμένη από το ΚΕΠ υπεύθυνη δήλωση, ότι όποτε έχει ο Σπύρος Μαρτίκας θα του τα επιστρέψει κιόλας! Το θράσος μοναδικό! Και αυτό με την υπόσχεση ότι κάνει εκκαθάριση για τα 33.000€, μέχρι τώρα και μετά απ’ αυτό θα συνεχίσει να βοηθάει! Άρα συνολικά εγώ έχασα 50.000€».

Το κατάστημα μασάζ και οι διαφημιστικές αναρτήσεις

Η Ανδριώτου υποστηρίζει ότι διατήρησε επικοινωνία με τον αρχηγό του κυκλώματος, ο οποίος – σύμφωνα με την κατάθεσή της – την «προέτρεπε» να κάνει διαφημιστικά stories για τα καταστήματα μασάζ, συμπεριλαμβανομένου του νέου καταστήματος στον Κορυδαλλό, το οποίο – όπως λέει – «άνοιξε μέσα σε 20 μέρες» μετά τα γεγονότα. Ισχυρίζεται επίσης στην κατάθεσή της ότι για κάθε υπηρεσία διαφήμισης που παρείχε, είχε εκδώσει τιμολόγια.