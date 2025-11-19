Βορίζια: Κατέθεσε η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη – Απολογείται την Παρασκευή ο αδερφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή

Ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου που χειρίζεται την υπόθεση, βρέθηκε σήμερα για να καταθέσει η σύζυγος του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε στο αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, στην κατάθεσή της η σύζυγος του 39χρονου περιέγραψε τα γεγονότα της ημέρας.

Παράλληλα, την Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί για την ίδια υπόθεση ο 58χρονος αδελφός της 56χρονης που έπεσε νεκρή στο ίδιο περιστατικό, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Σημειώνεται ότι ο 58χρονος παραδόθηκε χθες στις αστυνομικές αρχές.

Σημειώνεται ότι ο αδελφός της 56χρονης, που ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί, αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τους υπόλοιπους κατηγορουμένους, δηλαδή ανθρωποκτονία με πρόθεση, απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Αναμένεται η απόφαση για τον 23χρονο που φέρεται να τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό

Αναμένεται, επίσης, απόφαση από το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για το εάν τελικά θα κριθεί ή όχι προσωρινά κρατούμενος ο 23χρονος, για τον οποίο την περασμένη Δευτέρα διαφώνησαν Εισαγγελέας και Ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για μέλος της οικογένειας του 39χρονου νεκρού, που κατηγορείται για τον αυτοσχέδιο μηχανισμό και την έκρηξη που ακολούθησε στο σπίτι στα Βορίζια, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το αιματηρό ένοπλο περιστατικό.

Ο ίδιος, σύμφωνα με τη συνήγορό του, έχει υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία σχέση, αφού όπως έχουν καταθέσει και μέλη από την άλλη οικογένεια, ο 23χρονος βρίσκονταν το βράδυ εκείνο σε γλέντι γάμου, σε κέντρο δεξιώσεων στο Δήμο Μαλεβιζίου.

Όταν έφυγε από την κοινωνική εκδήλωση, μετέβη στο χωριό και σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, με το όχημα του και μέσω της διαδρομής που συνηθίζει να ακολουθεί, κατέληξε στην πατρική του οικία.