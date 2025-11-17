MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βορίζια: Ελεύθερος λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη στο σπίτι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθερος αφέθηκε ο 23χρονος που είχε συλληφθεί για την έκρηξη σε σπίτι στα Βορίζια, η οποία πυροδότησε το αιματοκύλισμα στο χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η απολογία του διήρκησε μία ώρα, ωστόσο ο 23χρονος αρνείται κάθε εμπλοκή με την υπόθεση. Ο φερόμενος δράστης αφέθηκε ελεύθερος καθώς υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην εισαγγελέα και την ανακρίτρια.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών θα αποφανθεί τις επόμενες μέρες για την προφυλάκισή του ή όχι.

Εν τω μεταξύ στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου έδωσαν σήμερα το «παρών» η μητέρα, οι δύο αδερφές και συγγενείς του 23χρονου.

«Το παιδί μου δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά που του καταλογίζουν. Ρωτήστε παντού. Ρωτήστε όποιον τον ξέρει να σας πει ποιο είναι το παιδί μου» ξέσπασε η μητέρα του 23χρονου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

«Κι εσείς να περνούσατε από τον δρόμο θα σας μπλέκανε. Τα βίντεο που έχουν οι Aρχές αποδεικνύουν ότι ήταν στον γάμο» πρόσθεσε η ίδια, συμπληρώνοντας ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

«Περιμένω από τη Δικαιοσύνη να κάνει καλά τη δουλειά της. Της έχουμε εμπιστοσύνη», είπε χαρακτηριστικά.

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Σερβία: Μέσα σε μία εβδομάδα πρέπει να επιλυθεί η κρίση σχετικά με το ρωσικής ιδιοκτησίας διυλιστήριο NIS, λέει ο πρόεδρος Βούτσιτς

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Αθηνά Οικονομάκου: Έπαιξε μπάσκετ με την Κιάρα Φεράνι στο Μιλάνο

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά Acun Medya και ΣΚΑΙ για το τρέιλερ του Survivor: Δεν είναι καθόλου τυχαίο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 18 ώρες πριν

Κρόνος στους Ιχθύες μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2026: Οικονομικές επιτυχίες για 3 ζώδια

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Λάρισα: Δικυκλιστής παραλίγο να παρασύρει 2χρονο παιδί – Επιτέθηκε σε αστυνομικό