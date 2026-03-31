MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βορίζια: Ελεύθεροι υπό όρους τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθερα υπό όρους αφέθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη για το μακελειό στα Βορίζια, που σημειώθηκε τον περασμένο Νοέμβριο, τα οποία το πρωί της Τρίτης (31/03) οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ηράκλειο, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο ανιψιός της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους. Ο αδελφός της υποχρεούται σε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος, που φέρεται να είχε συμμετοχή στους πυροβολισμούς, οφείλει να εμφανίζεται τακτικά στο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος δύο εκ των τριών έχουν ασκηθεί σοβαρές διώξεις για άμεση εμπλοκή στη φονική συμπλοκή, ενώ ο τρίτος αντιμετωπίζει κατηγορία για διακεκριμένη οπλοκατοχή.

Η εμπλοκή τους στην υπόθεση προέκυψε έπειτα από καταθέσεις μελών της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι είχαν ενεργό ρόλο στα αιματηρά γεγονότα. Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται από την ανακρίτρια.

Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται ανιψιός της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη – γιος της αδελφής της, η οποία είχε τραυματιστεί ελαφρά – και σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρεται να περισυνέλεξε όπλα που χρησιμοποιήθηκαν και να τα εξαφάνισε.

Επίσης κατηγορείται ο αδελφός της 56χρονης, για τον οποίο άλλες μαρτυρίες αναφέρουν ότι προσπαθούσε να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες, καθώς και ένας 30χρονος που φέρεται να συμμετείχε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

Και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνούνται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν και μέλη της οικογένειας Καργάκη, με την ατμόσφαιρα να παραμένει φορτισμένη. Δεν έλειψαν οι λεκτικές αντιπαραθέσεις, οι οποίες ωστόσο δεν κλιμακώθηκαν χάρη στην παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

