Βορίζια: Απολογείται τη Δευτέρα ο 48χρονος κατηγορούμενος

Προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα πήρε ο 48χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος συνελήφθη χθες Πέμπτη, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας, για το μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια.

Ο 48χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είναι ο δεύτερος «πρωταγωνιστής» του βίντεο με το καλάσνικοφ, στο οποίο παρουσιάζεται, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί με το καλάσνικοφ, οδηγήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής ενώπιον εισαγγελέα και ανακρίτριας, οπότε ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με το creta24.gr.

Όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό αλλά και από τις καταθέσεις, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θανόντα είναι εκείνος που πυροβολεί και μάλιστα κατηγορείται και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Αρνείται τις κατηγορίες ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη – Τι υποστηρίζει για το βίντεο με το καλάσνικοφ

Αρνείται τις κατηγορίες για τη συμμετοχή του στο ένοπλο επεισόδιο του Σαββάτου 1/11 στα Βορίζια και για τον θανάσιμο τραυματισμό της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης 6/11, βρέθηκε ενώπιον Εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος του Θεονύμφη Μπέρκη, ο 43χρονος ισχυρίζεται πως δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας και σύμφωνα με την αστυνομία τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που μπήκε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

«Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει ένας άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Μπέρκη.

Όπως είπε κ. Μπέρκη, ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου θανόντα, έχει ήδη πει στις αρχές που ήταν και τι έκανε στη διάρκεια του ένοπλου επεισοδίου.

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, για το θάνατο της 57χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του γαμπρού του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος αμέσως μετά κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και με αστραπιαίες κινήσεις οδηγήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας χθες Πέμπτη.

Επίσης κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και σε βάρος του εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης.

Ο 43χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.