ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Στη φυλακή 50χρονος που απείλησε να κάψει την κόρη του και την εγγονή του

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε ένας 50χρονος ο οποίος κάθισε σήμερα στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με το gegonota.news, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή στον Βόλο. Ο άνδρας φέρεται να πήγε το βράδυ στο σπίτι της κόρης του, όπου η γυναίκα διαμένει με την 9χρονη κόρη της, και απείλησε να τις κάψει.

«Δεν είναι η πρώτη φορά, έρχεται απειλεί και βρίζει. Δεν αντέχω άλλο», είπε στο δικαστήριο η γυναίκα και πρόσθεσε ότι το 2015 είχε κάψει το σπίτι, ενώ το 2018 την είχε χτυπήσει. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας πάσχει από διπολική διαταραχή και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Έχει νοσηλευτεί πολλές φορές, κοιμάται όπου βρει, φέρει πάνω του μαχαίρια και την έχει απειλήσει ακόμη και με βενζίνη.

Ο 50χρονος διέψευσε τους ισχυρισμούς της κόρης του, υποστηρίζοντας ότι απλώς πέρασε από το σπίτι και χαιρέτησε.

Ωστόσο, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους χωρίς αναστολή, μη μετατρέψιμη και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

