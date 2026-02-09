MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Προσωρινά κρατούμενη η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία εις βάρος της κόρης της

Προσωρινά κρατούμενη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε η μητέρα από τον Βόλο που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία με θύμα την ανήλικη κόρη της, η οποία είναι κάτω των 12 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται έπειτα από ένα τυχαίο περιστατικό στα Παλαιά Βόλου. Κάτοικος της περιοχής εντόπισε κινητό τηλέφωνο στο έδαφος και προσπαθώντας να βρει σε ποιον ανήκει, είδε στο εσωτερικό του εικόνες που απεικόνιζαν ανήλικο σε πορνογραφικό υλικό και άμεσα παρέδωσε την συσκευή στην αστυνομία, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η ΕΛΑΣ έλαβε το κινητό και ακολούθησε ψηφιακός έλεγχος, ο οποίος κατέληξε στα ίχνη της μητέρας. Αστυνομικοί, παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποίησαν κατ’ οίκον έρευνα, κατά την οποία εντοπίστηκε δεύτερο κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και σε αυτή τη συσκευή υπήρχαν αρχεία παρόμοιου περιεχομένου, με μέρος τους να είναι αποθηκευμένο σε διαδικτυακή υπηρεσία cloud.

