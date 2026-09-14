Βόλος: Προσωρινά ελεύθερος ο 41χρονος που κατηγορείται ότι βίασε 9χρονη – Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της μη προσέγγισης της ανήλικης μέχρι τη δίκη αφέθηκε ο 41χρονος που κατηγορείται ότι την περασμένη Πέμπτη βίασε την ανήλικη στο σπίτι του σε περιφερειακό δήμο της Μαγνησίας.



Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο συνήγορος υπεράσπισής του υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν ευρήματα στην ιατροδικαστική που να πιστοποιούν βιασμό.



Μετά την απολογία του ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα – ανακριτή.



Επισημαίνεται ότι σε βάρος του 41χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό.



Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, όταν το κορίτσι έλυσε τη σιωπή του την περασμένη Πέμπτη και μίλησε στους γονείς του ακολούθησε σοκ. Ο πατέρας της τη μετέφερε σε Κέντρο Υγείας περιφερειακού δήμου για να εξεταστεί και στη συνέχεια στο Αχιλλοπούλειο, με το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου να σημαίνει συναγερμό σε εισαγγελία και αστυνομία.



Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 41χρονος διέπραξε πράξεις φρίκης σε βάρος της ανήλικης στο μπάνιο του σπιτιού του.

Τι λέει η υπεράσπιση

Ο Βασίλης Χρονόπουλος που εκπροσωπεί τον κατηγορούμενο από κοινού με την Μαριζάννα Κίκηρη, είπε ότι «δεν αποδείχτηκε κάποιο ουσιαστικό εύρημα που να δικαιολογεί προσωρινή κράτηση και γι’ αυτό τον λόγο του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος απαγόρευσης προσέγγισης της ανήλικης».



Ο ίδιος σημειώνει ότι από την πρώτη στιγμή ο κατηγορούμενος δηλώνει αθώος.



«Έχουν να γίνουν ενέργειες που θα αποδείξουν τι πραγματικά έχει συμβεί και έχουν εισφερθεί ήδη και αρκετά στοιχεία ενώπιον των ανακριτικών αρχών.



Νομίζω ότι η εικόνα που έχει σχηματιστεί αυτή τη στιγμή και αυτή που θα σχηματισθεί μεταγενέστερα θα είναι ξεκάθαρα το ψεύδος», είπε.



Από την πλευρά της η κ. Κίκηρη πρόσθεσε ότι «δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κατηγορούμενος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και έχει και θέματα υγείας και έχει υποστεί bullying και γι’ αυτό βρίσκεται και κατηγορούμενος και είναι πολύ κακό να συμβαίνει αυτό στις μέρες μας».