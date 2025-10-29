Βόλος: Πρώην γαμπρός και πεθερά πιάστηκαν στα χέρια μετά από καβγά – Κρίθηκαν ένοχοι στο δικαστήριο

Στα δικαστήρια κατέληξε πρώην ζευγάρι και η μητέρα της 40χρονης γυναίκας, έπειτα από άγριο καβγά που σημειώθηκε στο σπίτι της τελευταίας στον Βόλο και κατέληξε σε χτυπήματα.

Όπως αναφέρει το gegonota.news το περιστατικό συνέβη τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ο πρώην σύζυγος της 40χρονης επισκέφθηκε το σπίτι της για να παραλάβει το παιδί τους, προκειμένου να περάσουν λίγο χρόνο μαζί. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο πρώην σύζυγοι άρχισαν να λογομαχούν παρουσία των γονιών της γυναίκας, με αποτέλεσμα ο καβγάς να εξελιχθεί σε συμπλοκή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η 40χρονη, ο πρώην σύζυγός της και η 61χρονη μητέρα της φέρεται να πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας χτυπήματα. Σε βάρος όλων, καθώς και του πατέρα της γυναίκας που ήταν παρών στο περιστατικό, υποβλήθηκαν μηνύσεις και οδηγήθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο έκρινε αθώο τον πατέρα της 40χρονης, καθώς δεν αποδείχθηκε εμπλοκή του στο επεισόδιο. Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι. Το πρώην ζευγάρι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή, ενώ η 61χρονη μητέρα της γυναίκας σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.