MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Πρώην γαμπρός και πεθερά πιάστηκαν στα χέρια μετά από καβγά – Κρίθηκαν ένοχοι στο δικαστήριο

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στα δικαστήρια κατέληξε πρώην ζευγάρι και η μητέρα της 40χρονης γυναίκας, έπειτα από άγριο καβγά που σημειώθηκε στο σπίτι της τελευταίας στον Βόλο και κατέληξε σε χτυπήματα.

Όπως αναφέρει το gegonota.news το περιστατικό συνέβη τον Φεβρουάριο του 2020, όταν ο πρώην σύζυγος της 40χρονης επισκέφθηκε το σπίτι της για να παραλάβει το παιδί τους, προκειμένου να περάσουν λίγο χρόνο μαζί. Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε, καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία, οι δύο πρώην σύζυγοι άρχισαν να λογομαχούν παρουσία των γονιών της γυναίκας, με αποτέλεσμα ο καβγάς να εξελιχθεί σε συμπλοκή.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η 40χρονη, ο πρώην σύζυγός της και η 61χρονη μητέρα της φέρεται να πιάστηκαν στα χέρια, ανταλλάσσοντας χτυπήματα. Σε βάρος όλων, καθώς και του πατέρα της γυναίκας που ήταν παρών στο περιστατικό, υποβλήθηκαν μηνύσεις και οδηγήθηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, κατηγορούμενοι για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο έκρινε αθώο τον πατέρα της 40χρονης, καθώς δεν αποδείχθηκε εμπλοκή του στο επεισόδιο. Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι. Το πρώην ζευγάρι καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή, ενώ η 61χρονη μητέρα της γυναίκας σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή.

Βόλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 20 ώρες πριν

Τα τρία ζώδια που μπαίνουν σε περίοδο δοκιμασιών -Η ζωή τους αλλάζει με απρόσμενους τρόπους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Το μόνο πεδίο στο οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη “αριστεύει”, είναι στο μπάζωμα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 20 ώρες πριν

Έσπασε το φράγμα των 4 τρισ. δολαρίων η κεφαλαιοποίηση της Apple

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Στα 111,62 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία – Απλήρωτοι φόροι 5,7 δισ. στο 8μηνο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες εγκατάστασης δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού από σήμερα στην Παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Καβάλας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Ξηλώνονται” για επισκευή “Ομπρέλες” του Ζογγολόπουλου που έχουν υποστεί φθορές – Δείτε φωτο