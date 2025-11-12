Βόλος: Προφυλακιστέος ο 58χρονος λιμενικός που ασελγούσε σε ανήλικους

Στον ανακριτή Βόλου οδηγήθηκε σήμερα, στις 9 το πρωί, ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων. Έφτασε στα δικαστήρια με ψηλά το κεφάλι και έδειχνε άνετος απέναντι στις κάμερες, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η απολογία του στον Ανακριτή διήρκησε μια ώρα και στην συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.