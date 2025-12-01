MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Πλήρωσε προκαταβολή 1.250 ευρώ για να αγοράσει αγροτικό μηχάνημα που δεν έλαβε ποτέ

THESTIVAL TEAM

Πλήρωσε προκαταβολή 1.250 ευρώ για να αγοράσει αγροτικό μηχάνημα που είδε σε αγγελία στο διαδίκτυο και έμεινε να περιμένει το μηχάνημα.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, το περιστατικό αφορά σε κάτοικο Αλμυρού που είδε τις οικονομίες του να εξανεμίζονται από τη μία στιγμή στην άλλη, όταν έπεσε θύμα απάτης από δύο άτομα, έναν άνδρα και μια γυναίκα από την Κόρινθο το 2020.

Η υπόθεση δικάστηκε την Παρασκευή στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και ο άνδρας καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών με το δικαστήριο να διατάσσει έκτιση του συνόλου της ποινής, όταν εντοπιστεί και συλληφθεί ο δράστης, ο οποίος όμως μέχρι σήμερα παραμένει άφαντος.

Η γυναίκα κρίθηκε αθώα, καθώς η μεταφορά των χρημάτων για την προκαταβολή έγινε στην κάρτα της για την οποία όμως είχε δηλώσει απώλεια.

Από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε ότι η απάτη σημειώθηκε όταν το θύμα είδε την αγγελία με την πώληση του αγροτικού μηχανήματος και επικοινώνησε με άγνωστο άτομο επειδή ενδιαφερόταν.

Ο υποτιθέμενος πωλητής του είπε να καταβάλει μια προκαταβολή και στη συνέχεια να παραλάβει το μηχάνημα και να το αποπληρώσει.

Το θύμα δέχτηκε, αλλά μετά τη κατάθεση της προκαταβολής δεν κατάφερε να επικοινωνήσει εκ νέου τον πωλητή, ο οποίος αποδείχτηκε απατεώνας.

