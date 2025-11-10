MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Βόλος: Καταθέσεις “φωτιά” από ανηλίκους για τον λιμενικό που κατηγορείται για ασέλγεια

THESTIVAL TEAM

Απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες με ανήλικους που καταγράφηκαν μέσω νόμιμων επισυνδέσεων, περιλαμβάνονται σύμφωνα με πληροφορίες στην δικογραφία που έχει στα χέρια του ο Ανακριτής, την πόρτα του οποίου θα περάσει αύριο, μετά την τριήμερη προθεσμία που ζήτησε ο λιμενικός από τον Βόλο, ο οποίος κατηγορείται για ασέλγεια.

Όπως αναφέρει το gegonota.news τον παρακολουθούσε το Εσωτερικών Υποθέσεων, μαζί με ένα ακόμη υψηλόβαθμο στέλεχος του Λιμενικού στην Μαγνησία για δωροληψίες και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν όχι μόνο ότι χρηματιζόταν, αλλά βρέθηκαν μπροστά και στο αρρωστημένο πάθος για σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους.

Τον παρακολουθούσαν το τελευταίο εξάμηνο για να τον συλλάβουν την περασμένη Παρασκευή έξω από σχολείο στη Νέα Ιωνία, όπου περίμενε δύο 14χρονους μαθητές για να τους οδηγήσει στο πατρικό του διαμέρισμα, στον Βόλο. Τους ανέβασε στην μηχανή του και τότε έγινε η σύλληψη. Οι δύο ανήλικοι κατέθεσαν ότι είχαν επαφές μαζί του, έναντι ευτελούς χρηματικής αμοιβής και αποκάλυψαν πως μεγαλύτερα παιδιά, επίσης όμως ανήλικα, είχαν μαζί του επαφές. Μάλιστα έδωσαν σύμφωνα με πληροφορίες και ονόματα. Ο αντιπλοίαρχος από τον Βόλο έχει συγκατηγορούμενο για την ίδια υπόθεση έναν 34χρονο.

Η έρευνα απέδειξε ότι ο λιμενικός είχε σταθερές επαφές με τους δύο συγκεκριμένους ανήλικους , που είχε επάνω στην μηχανή του, από τα τέλη Μαΐου και το μόνο διάστημα που είχαν σταματήσει, ήταν για ένα μήνα το καλοκαίρι, που είχαν πάει να δουλέψουν. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της έρευνας, κατατέθηκαν καταγγελίες για την δράση του και για επαφές στο διαμέρισμά του με νεαρούς άντρες, αλλά αυτή η παράμετρος δεν αφορούσε την υπηρεσία του. Η έρευνα έδειξε ότι ο κατηγορούμενος επικοινωνούσε με νεαρά αγόρια και είχε συναντήσεις με περισσότερα από ένα στα ραντεβού του.

Ο αντιπλοίαρχος κατηγορείται ακόμη για παράβαση καθήκοντος και δωροληψία, μαζί με δύο άτομα 35 και 29 ετών και έναν ακόμη 56χρονο αντιπλοίαρχο που υπηρετεί σε υπηρεσία της Μαγνησίας. Ο συνάδελφός του που κατηγορείται για δωροληψία θα παραπεμφθεί στο Ναυτοδικείο, ενώ βγαίνει στην σύνταξη στο τέλος του χρόνου.

