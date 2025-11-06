Βόλος: Καταδικάστηκε 61χρονη για εμμονική ερωτική πολιορκία 68χρονης

Γραπτά ερωτικά μηνύματα έστελνε 61χρονη σε 68χρονη με την οποία είχε εμμονή και ήθελε να συνάψει μαζί της ερωτική σχέση, ενώ μάλιστα φαίνεται πως την είχε παρακολουθήσει, με αποτέλεσμα η δεύτερη να κάνει καταγγελία στην αστυνομία του Βόλου.

Η ερωτική «πολιορκία» της 68χρονης διήρκησε από τις 14 Μαΐου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022, σύμφωνα με το gegonota.news. Καθ’ όλο το διάστημα αυτό, η παθούσα λάμβανε διάφορα μηνύματα, σχεδόν στην πλειοψηφία τους ερωτικού περιεχομένου. Η κατάσταση ωστόσο έφθασε στο απροχώρητο, όταν αντιλήφθηκε την 61χρονη να την παρακολουθεί. Η παθούσα τρομοκρατήθηκε και κατήγγειλε την «θαυμάστριά» της στην αστυνομία.

Η υπόθεση έφθασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2025. Η 61χρονη ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει «να κάνουν παρέα», καθώς «ήθελε την φιλία της», όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Η 68χρονη κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ήθελε να την ενοχλεί η 61χρονη και με τα όσα της έγραφε και έπραττε, την τρομοκρατούσε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την 61χρονη για την πράξη της απειλής κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης ενός έτους, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να μην ξανά προσεγγίσει την παθούσα και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.